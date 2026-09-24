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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Cormier aiškinosi dėl savo praeities: „Iki greitosios pagalbos automobilio nieko neprisimenu“

2026-09-24 18:22 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 18:22
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Danielis Cormier sureagavo į iš naujo išplitusius vaizdus po jo pralaimėjimo Jonui Jonesui. Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas sulaukė kritikos dėl savo komentarų apie Gable'ą Stevesoną, tačiau amerikietis paaiškino, kodėl po vienos skaudžiausių karjeros nesėkmių elgėsi būtent taip.

Danielis Cormier | Stop kadras

Danielis Cormier sureagavo į iš naujo išplitusius vaizdus po jo pralaimėjimo Jonui Jonesui. Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas sulaukė kritikos dėl savo komentarų apie Gable'ą Stevesoną, tačiau amerikietis paaiškino, kodėl po vienos skaudžiausių karjeros nesėkmių elgėsi būtent taip.

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G. Stevesonas praėjusį savaitgalį „UFC 331“ turnyre patyrė netikėtą pralaimėjimą. Olimpinį imtynių čempioną vos per 12 sekundžių nokautavo Seanas Sharafas. Po kovos G. Stevesonas iškart paliko narvą ir nelaukė oficialaus pranešimo bei varžovo rankos pakėlimo.

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Tokį elgesį sukritikavo D. Cormier. Jis teigė, kad pralaimėjęs kovotojas privalo pasilikti narve ir parodyti pagarbą varžovui.

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„Kai pralaimi, turi stovėti ir priimti tai, kas nutiko. Turi stovėti šalia jo, nesvarbu, kaip jautiesi. Jei esi nokautuotas ir nori verkti – verk, aš taip pat verkiau. Kai viskas nepasiseka, turi priimti pralaimėjimą. Negali būti puikus nugalėtojas ir kartu nedėkingas pralaimėtojas“, – po G. Stevesono kovos sakė D. Cormier.

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Vis dėlto netrukus MMA gerbėjai atkreipė dėmesį, kad pats amerikietis ne visada laikėsi šios taisyklės.

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas iš 2017 metais vykusios D. Cormier ir J. Joneso kovos. Po nokauto D. Cormier nepasinaudojo proga pasilikti šalia varžovo, o vaikščiojo aplink narvą.

D. Cormieris į šį priminimą sureagavo socialiniame tinkle „X“.

„Palaukite, aš taip padariau?“ – nustebo buvęs UFC čempionas.

Vėliau jis paaiškino, kad po J. Joneso smūgio praktiškai neprisimena to, kas vyko.

„Sąžiningai, būtent apie tai ir kalbu sakydamas, kad nuo to momento, kai gavau smūgį, iki patekimo į greitosios pagalbos automobilį nieko neprisimenu. Praėjo devyneri metai, o aš vis dar negaliu prisiminti tos akimirkos“, – rašė D. Cormieris.

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Jis pridūrė, kad kiekvieną kartą pamatęs naują vaizdo įrašą iš tos nakties jaučiasi taip, lyg jį matytų pirmą kartą.

„Kiekvieną kartą, kai pamatau ką nors iš to vakaro po nokauto, atrodo, kad tai matau pirmą kartą. Tai beprotiška“, – teigė amerikietis.

D. Cormier ir J. Joneso kova įvyko „UFC 214“ turnyre. J. Jonesas laimėjo nokautu, tačiau vėliau rezultatas buvo panaikintas, kai J. Joneso dopingo teste buvo aptikta draudžiama medžiaga.

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