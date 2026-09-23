Lewisas ir Evansas padėjo „Lions“ laimėti

Kauno „Žalgiriui“ priklausantis Maxwellas Lewisas aikštėje praleido 22 minutes, pelnė 12 taškų (3/3 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 5 kamuolius, blokavo 3 metimus, perėmė kamuolį, 3 kartus suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.
Keenanas Evansas per 22 minutes įmetė 13 taškų (2/6 dvit., 1/4 trit., 6/7 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 5 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojams Joelis Scottas įmetė 19 taškų (7 atk. kam.), pralaimėjusiems Isaiah Gray’us surinko 22 (6/11 metimai).
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