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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Davidas Alaba pasirašė sutartį su „Udinese“ ir pradeda naują etapą Italijoje

2026-09-25 10:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 10:20
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Davidas Alaba oficialiai prisijungė prie „Udinese“. 34 metų Austrijos rinktinės gynėjas su Italijos klubu pasirašė sutartį iki 2027 metų birželio 30 dienos. Į komandą jis atvyko kaip laisvasis agentas po to, kai šią vasarą baigėsi jo sutartis su Madrido „Real“.

Davidas Alaba | Scanpix nuotr.

Davidas Alaba oficialiai prisijungė prie „Udinese“. 34 metų Austrijos rinktinės gynėjas su Italijos klubu pasirašė sutartį iki 2027 metų birželio 30 dienos. Į komandą jis atvyko kaip laisvasis agentas po to, kai šią vasarą baigėsi jo sutartis su Madrido „Real“.

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D. Alaba Madrido „Real“ gretose praleido penkerius metus. Per šį laikotarpį futbolininkas su Ispanijos klubu iškovojo dvi UEFA Čempionų lygos taures, du „La Liga“ čempiono titulus, FIFA klubų pasaulio taurę, UEFA Supertaurę, Karaliaus taurę ir dvi Ispanijos Supertaurės taures.

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Prieš persikeldamas į Madridą D. Alaba ilgus metus žaidė Miuncheno „Bayern“ komandoje. Vokietijoje jis iškovojo dešimt „Bundesliga“ čempiono titulų ir du kartus laimėjo Čempionų lygą. Iš viso Austrijos futbolininkas Miuncheno klube sužaidė 431 rungtynes ir pelnė 33 įvarčius.

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D. Alaba yra vienas tituluočiausių savo kartos futbolininkų. Austrijos rinktinėje gynėjas yra sužaidęs 117 rungtynių ir pelnęs 15 įvarčių.

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„Udinese“ naujokas į Italiją atvyksta po sudėtingesnio laikotarpio Madrido „Real“ komandoje. Pastaraisiais metais D. Alabą kamavo traumos, todėl jo galimybės reguliariai rungtyniauti buvo ribotos. Vis dėlto Italijos klubas nusprendė suteikti futbolininkui galimybę tęsti karjerą „Serie A“.

D. Alaba teigė, kad į „Udinese“ atvyksta ne tam, kad užbaigtų karjerą. Futbolininkas pabrėžė norintis ir toliau rungtyniauti aukščiausiu lygiu bei padėti naujiesiems komandos draugams savo patirtimi.

„Udinese“ D. Alabą pristatė kaip futbolininką, galintį suteikti komandai patirties, lyderystės ir taktinio universalumo. Austras Italijos klube pradės pirmąjį savo karjeros etapą „Serie A“ čempionate.

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