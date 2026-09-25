Davidas Alaba pasirašė sutartį su „Udinese“ ir pradeda naują etapą Italijoje

D. Alaba Madrido „Real“ gretose praleido penkerius metus. Per šį laikotarpį futbolininkas su Ispanijos klubu iškovojo dvi UEFA Čempionų lygos taures, du „La Liga“ čempiono titulus, FIFA klubų pasaulio taurę, UEFA Supertaurę, Karaliaus taurę ir dvi Ispanijos Supertaurės taures.
Prieš persikeldamas į Madridą D. Alaba ilgus metus žaidė Miuncheno „Bayern“ komandoje. Vokietijoje jis iškovojo dešimt „Bundesliga“ čempiono titulų ir du kartus laimėjo Čempionų lygą. Iš viso Austrijos futbolininkas Miuncheno klube sužaidė 431 rungtynes ir pelnė 33 įvarčius.
D. Alaba yra vienas tituluočiausių savo kartos futbolininkų. Austrijos rinktinėje gynėjas yra sužaidęs 117 rungtynių ir pelnęs 15 įvarčių.
„Udinese“ naujokas į Italiją atvyksta po sudėtingesnio laikotarpio Madrido „Real“ komandoje. Pastaraisiais metais D. Alabą kamavo traumos, todėl jo galimybės reguliariai rungtyniauti buvo ribotos. Vis dėlto Italijos klubas nusprendė suteikti futbolininkui galimybę tęsti karjerą „Serie A“.
D. Alaba teigė, kad į „Udinese“ atvyksta ne tam, kad užbaigtų karjerą. Futbolininkas pabrėžė norintis ir toliau rungtyniauti aukščiausiu lygiu bei padėti naujiesiems komandos draugams savo patirtimi.
„Udinese“ D. Alabą pristatė kaip futbolininką, galintį suteikti komandai patirties, lyderystės ir taktinio universalumo. Austras Italijos klube pradės pirmąjį savo karjeros etapą „Serie A“ čempionate.
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