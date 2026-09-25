Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jocytė prieš WNBA atkrintamąsias liko be minučių

2026-09-25 09:32 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 09:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) finišavo reguliarusis sezonas.

J.Jocytė buvo palikta ant suolo (Scanpix nuotr.)

Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) finišavo reguliarusis sezonas.

REKLAMA
0

San Fransisko „Golden State Valkyries“ (32/12) su Juste Jocyte išvykoje 76:75 (15:13, 11:22, 20:20, 30:20) palaužė Los Andželo „Sparks“ (16/28).

„Valkirijos“ lemiamoje atkarpoje lipo iš dviženklio deficito (50:63), o paskutinę minutę pergalę įtvirtino baudų metimais – paskutinis Rae Burrell tritaškis jau nieko nereiškė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaruoju metu daugiau žaidimo laiko gavusi J.Jocytė vėl nekilo nuo suolo, nes į rikiuotę grįžo po Pasaulio taurės pailsėjusios pagrindinės komandos žaidėjos.

REKLAMA
REKLAMA

Debiutiniame sezone 20 metų 183 cm ūgio lietuvė fiksavo kuklius 8 minučių, 3,1 taško, 0,8 atkovoto kamuolio ir 1,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

REKLAMA

18 taškų San Fransisko komandai sumetė Kaitlyn Chen (8/12 metimų), 17 – Veronica Burton (5 rez. perd.), 14 – Gabby Williams, 7 – Kiah Stokes (12 atk. kam.).

Šeimininkėms 17 taškų atnešė Nneka Ogwumike (15 atk. kam., 5 rez. perd., 0/4 tritaškių), po 15 – Dearica Hamby (6 atk. kam.) ir R.Burrell (4/6 tritaškių, 1/9 dvitaškių).

Šiuo maču 36-erių N.Ogwumike baigė iškilią karjerą. 2012-ųjų WNBA naujokų biržoje puolėja pakviesta pirmuoju šaukimu, 2016-aisiais tapo lygos MVP ir čempione. 2017-aisiais ji triumfavo ir moterų Eurolygoje, kurią užėmė su okupantų šalies klubu Kursko „Dynamo“. 2014 ir 2018 metais ji tapo Pasaulio čempione su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktine.

„Sparks“ liko už atkrintamųjų ribos, o „Valkyries“ sezoną baigė antroje vietoje ir serijoje iki dviejų pergalių grumsis su Dalaso „Wings“ (27/17).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
J.Jocytė sužaidė geriausią savo mačą (Scanpix nuotr.)
Jocytė pagerino asmeninį WNBA sezono rekordą

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų