Jocytė prieš WNBA atkrintamąsias liko be minučių

San Fransisko „Golden State Valkyries“ (32/12) su Juste Jocyte išvykoje 76:75 (15:13, 11:22, 20:20, 30:20) palaužė Los Andželo „Sparks“ (16/28).
„Valkirijos“ lemiamoje atkarpoje lipo iš dviženklio deficito (50:63), o paskutinę minutę pergalę įtvirtino baudų metimais – paskutinis Rae Burrell tritaškis jau nieko nereiškė.
Pastaruoju metu daugiau žaidimo laiko gavusi J.Jocytė vėl nekilo nuo suolo, nes į rikiuotę grįžo po Pasaulio taurės pailsėjusios pagrindinės komandos žaidėjos.
Debiutiniame sezone 20 metų 183 cm ūgio lietuvė fiksavo kuklius 8 minučių, 3,1 taško, 0,8 atkovoto kamuolio ir 1,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
18 taškų San Fransisko komandai sumetė Kaitlyn Chen (8/12 metimų), 17 – Veronica Burton (5 rez. perd.), 14 – Gabby Williams, 7 – Kiah Stokes (12 atk. kam.).
Šeimininkėms 17 taškų atnešė Nneka Ogwumike (15 atk. kam., 5 rez. perd., 0/4 tritaškių), po 15 – Dearica Hamby (6 atk. kam.) ir R.Burrell (4/6 tritaškių, 1/9 dvitaškių).
Šiuo maču 36-erių N.Ogwumike baigė iškilią karjerą. 2012-ųjų WNBA naujokų biržoje puolėja pakviesta pirmuoju šaukimu, 2016-aisiais tapo lygos MVP ir čempione. 2017-aisiais ji triumfavo ir moterų Eurolygoje, kurią užėmė su okupantų šalies klubu Kursko „Dynamo“. 2014 ir 2018 metais ji tapo Pasaulio čempione su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktine.
„Sparks“ liko už atkrintamųjų ribos, o „Valkyries“ sezoną baigė antroje vietoje ir serijoje iki dviejų pergalių grumsis su Dalaso „Wings“ (27/17).
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