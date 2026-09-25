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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda: „Rusiją reikia sustabdyti Ukrainoje“

2026-09-25 10:08 / šaltinis: ELTA
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2026-09-25 10:08
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Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį dalyvaudamas Majamyje vykusiame dvišaliame Lietuvos ir JAV verslo forume perspėjo, kad Rusija elgiasi „vis labiau beatodairiškai“ ir kad neteisėti dronų skrydžiai, provokacijos ir diversijos rytiniame NATO sparne jau tapo kasdienybe, praneša „Bloomberg“.

Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį dalyvaudamas Majamyje vykusiame dvišaliame Lietuvos ir JAV verslo forume perspėjo, kad Rusija elgiasi „vis labiau beatodairiškai“ ir kad neteisėti dronų skrydžiai, provokacijos ir diversijos rytiniame NATO sparne jau tapo kasdienybe, praneša „Bloomberg“.

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„Rusiją reikia sustabdyti Ukrainoje, nes kitaip ją teks stabdyti kur nors kitur“, – forume pasakytoje kalboje teigė G. Nausėda.

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Renginyje, kurio metu šalies vadovas susitiko su JAV ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais, daug dėmesio skirta ne tik gynybos įmonių investicijoms ir bendros gamybos galimybėms, bet ir Lietuvos ir JAV bendradarbiavimui gynybos srityje bei NATO rytinio sparno stiprinimui.

Prieš atvykdamas į Majamį, šalies vadovas lankėsi Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Niujorke. Savo kalboje, pasakytoje šiame aukščiausio lygio susitikime, G. Nausėda akcentavo, kad šiuo metu tampame geopolitinio nestabilumo pasaulyje liudininkais, pažymėdamas, kad didžiausią grėsmę pasaulio tvarkai kelia būtent Rusijos sukeltas karas prieš Ukrainą.

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Ups
Ups
2026-09-25 10:51
Toje asamblėjoje kai oranžinis apelsinas kalbėjo kalbą, ilgas ir žilas bankomatas užsnūdęs buvo. Turbūt su nostalgija sapnavo politbiuro suvažiavimą, ir 1988m. kai buvo įreiktas komunisto bilietas.
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Vitas
Vitas
2026-09-25 11:04
Duokit jam veleva ir vintofke tegu eina ir stabdo ka tik nori dar irana ir žydus katrie dusiną palestiniečius ir nikaraguą ir aplamai tegu varo namo pas savo šeimininkus švėdus.
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pyzdink Novasėdovai
pyzdink Novasėdovai
2026-09-25 12:16
į Ukrainą ir stabdyk
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