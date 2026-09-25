Gitanas Nausėda: „Rusiją reikia sustabdyti Ukrainoje“

„Rusiją reikia sustabdyti Ukrainoje, nes kitaip ją teks stabdyti kur nors kitur“, – forume pasakytoje kalboje teigė G. Nausėda.
Renginyje, kurio metu šalies vadovas susitiko su JAV ir Lietuvos verslo bendruomenių atstovais, daug dėmesio skirta ne tik gynybos įmonių investicijoms ir bendros gamybos galimybėms, bet ir Lietuvos ir JAV bendradarbiavimui gynybos srityje bei NATO rytinio sparno stiprinimui.
Prieš atvykdamas į Majamį, šalies vadovas lankėsi Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Niujorke. Savo kalboje, pasakytoje šiame aukščiausio lygio susitikime, G. Nausėda akcentavo, kad šiuo metu tampame geopolitinio nestabilumo pasaulyje liudininkais, pažymėdamas, kad didžiausią grėsmę pasaulio tvarkai kelia būtent Rusijos sukeltas karas prieš Ukrainą.
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