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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Majamyje – 4 Lietuvos ir JAV ekonominiai bendradarbiavimo susitarimai

2026-09-24 21:54 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 21:54
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Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos uostas bei Lietuvos technologijų bendrovė „Dbox“ Majamyje pasirašė iš viso keturis susitarimus dėl bendradarbiavimo su JAV vystant bendrą gamybą ir dronų sistemas, stiprinant tiekimo grandines.

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Klaipėdos uostas bei Lietuvos technologijų bendrovė „Dbox“ Majamyje pasirašė iš viso keturis susitarimus dėl bendradarbiavimo su JAV vystant bendrą gamybą ir dronų sistemas, stiprinant tiekimo grandines.

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Jie pasirašyti šiame Floridos valstijos mieste vykusiame Lietuvos ir JAV verslo forume, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

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Skelbiama, kad ministerija su amerikiečių gynybos technologijų bendrove „Mach Industries“ susitarė kartu Lietuvoje vystyti reaktyvinių sistemų ir variklių gamybą.

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Klaipėdos uostas pasirašė du susitarimus – stiprins ryšius su Majamio uostu, o su regioninės plėtros korporacija „Corpus Christi“ plėtos suskystintųjų gamtinių dujų ir kitų energetikos produktų tiekimo grandines.

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Tuo metu autonominių dronų sistemų kūrėja „Dbox“ su amerikiečių bendrovėmis „Drone Nerds“ ir „Parrot“ bendradarbiaus kuriant dronų sprendimą viešajam saugumui.

Pasak Prezidentūros, forume kalbėjęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuvos verslas amerikiečiams yra naudingas partneris.

„Lietuva gali pasiūlyti Jungtinėms Valstijoms patikimus partnerius – nuo lazerių, fotonikos ir elektronikos iki gyvybės mokslų, finansinių technologijų ir gynybos pramonės“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

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Forume pasakytoje kalboje šalies vadovas aiškino, kad JAV yra didžiausia Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje kryptis, o Lietuva šioje šalyje jau vysto baldų gamybos, gyvybės mokslų ir aukštųjų technologijų projektus.

Lietuvos ir JAV verslo forume dalyvavo apie 50 Lietuvos verslo delegacijos atstovų iš aukštųjų technologijų, IT, dirbtinio intelekto, biotechnologijų, gynybos, elektronikos, finansinių technologijų, gamybos ir kūrybinių industrijų sektorių.

indeliai.lt

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