Juškaitė baigė debiutinį WNBA sezoną, finišas – dešimt solidžių rungtynių iš eilės

Lietuvės atstovaujamos Toronto „Tempo“ (11/33) išvykoje 81:95 (20:23, 16:15, 21:31, 24:26) nusileido Konektikuto „Sun“ (11/33).
Kanados klubas patyrė aštuntąją nesėkmę paeiliui.
Starto penkete pasirodžiusi L.Juškaitė per 32 minutes surinko 15 taškų (3/12 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 9/10 baudų metimų), 7 atkovotus ir 4 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą bei 3 pražangas.
Ką tik 29-ąjį gimtadienį atšventusi lietuvė finišavo dešimčia dviženklių pasirodymų paeiliui.
Jos vidurkiai debiutiniame WNBA sezone siekė 25 minutes, 11,3 taško (32 procentai tritaškių), 4,2 atkovoto kamuolio bei 1,8 rezultatyvaus perdavimo. Ji realiai pretenduoja prasimušti į geriausių lygos naujokių penketą.
28 taškus Toronto klubui pridėjo Kiki Rice (8 atk. kam.), 19 – Isabelle Harrison (10 atk. kam., 4 klaidos), 10 – Kia Nurse (2/8 tritaškių).
Nugalėtojoms 18 taškų sumetė Ashlon Jackson (5/9 tritaškių), 17 – Raegan Beers (8 atk. kam.), 16 – Aaliyah Edwards, po 12 – Hailey Van Lith (9 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Gianna Kneepkens.
Komandos sezoną baigė besidalindamos 13-ąją vietą 15-os komandų lygoje.
Artimiausiais metais WNBA į Konektikutą negrįš – „Sun“ keliasi į Hjustoną ir keičia pavadinimą į „Comets“.
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