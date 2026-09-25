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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Juškaitė baigė debiutinį WNBA sezoną, finišas – dešimt solidžių rungtynių iš eilės

2026-09-25 09:05 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 09:05
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Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) sezoną uždarė Laura Juškaitė.

L.Juškaitė baigė pasirodymą už Atlanto (Scanpix nuotr.)

Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) sezoną uždarė Laura Juškaitė.

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Lietuvės atstovaujamos Toronto „Tempo“ (11/33) išvykoje 81:95 (20:23, 16:15, 21:31, 24:26) nusileido Konektikuto „Sun“ (11/33).

Kanados klubas patyrė aštuntąją nesėkmę paeiliui.

Starto penkete pasirodžiusi L.Juškaitė per 32 minutes surinko 15 taškų (3/12 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 9/10 baudų metimų), 7 atkovotus ir 4 perimtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą bei 3 pražangas.

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Ką tik 29-ąjį gimtadienį atšventusi lietuvė finišavo dešimčia dviženklių pasirodymų paeiliui.

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Jos vidurkiai debiutiniame WNBA sezone siekė 25 minutes, 11,3 taško (32 procentai tritaškių), 4,2 atkovoto kamuolio bei 1,8 rezultatyvaus perdavimo. Ji realiai pretenduoja prasimušti į geriausių lygos naujokių penketą.

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28 taškus Toronto klubui pridėjo Kiki Rice (8 atk. kam.), 19 – Isabelle Harrison (10 atk. kam., 4 klaidos), 10 – Kia Nurse (2/8 tritaškių).

Nugalėtojoms 18 taškų sumetė Ashlon Jackson (5/9 tritaškių), 17 – Raegan Beers (8 atk. kam.), 16 – Aaliyah Edwards, po 12 – Hailey Van Lith (9 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Gianna Kneepkens.

Komandos sezoną baigė besidalindamos 13-ąją vietą 15-os komandų lygoje.

Artimiausiais metais WNBA į Konektikutą negrįš – „Sun“ keliasi į Hjustoną ir keičia pavadinimą į „Comets“.

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