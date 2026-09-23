Buzelis debiutavo ESPN sudarytame 100 geriausių NBA krepšininkų reitinge

Pirmą kartą pateko trečiąjį sezoną NBA pasitinkantis Matas Buzelis: Čikagos „Bulls“ puolėjui skirta 88-oji vieta. ESPN ekspertai pažymėjo ryškų M.Buzelio progresą, kadangi antrajame NBA sezone lietuvis savo rezultatyvumo vidurkį sugebėjo padidinti net 7,7 taško.
Tuo tarpu Domantas Sabonis šiųmečiame reitinge smuktelėjo gerokai žemyn. Jei praėjusiais metais Sakramento „Kings“ aukštaūgis dalinosi aukšta 34-ąja vieta, tai šiemet jis atsidūrė tik 58-oje pozicijoje. Tokį kritimą lėmė praėjęs sezonas, kurį lietuvis dėl kamavusių traumų baigė sužaidęs vos 19 rungtynių – tai mažiausias mačų skaičius per visą jo NBA karjerą. Tuo metu kitas lietuvis Kasparas Jakučionis į geriausių NBA krepšininkų šimtuką šįkart nepateko.
Tarp kitų reitingo įdomybių išsiskiria Nickeilas Alexanderis-Walkeris, atlikęs didžiausią šuolį paskelbtame sąraše, kai iš 96-osios vietos pakilo tiesiai į 55-ąją.
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