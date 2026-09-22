„Hawks“ ir „Hornets“ atliko mainus

Atlantos klubas iš „Hornets“ ekipos gavo Dorianą Finney-Smithą, o už šį žaidėją išsiuntė Buddy Hieldą, Ryaną Nembhardą ir kol kas neatskleistą pinigų sumą.
The Atlanta Hawks are trading Buddy Hield, Ryan Nembhard and cash to the Charlotte Hornets for Dorian Finney-Smith, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bf3zzlZgVK— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2026
Praėjusiame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezone D.Finney-Smithas atstovavo Hjustono „Rockets“ komandai, o į Šarlotės komandą jis buvo išmainytas liepos mėnesį. Praėjusiame sezone 33 metų 201 cm ūgio puolėjas per 16 minučių pelnė 3,2 taško ir atkovojo 2,5 kamuolio.
33 metų B.Hieldas praėjusį sezoną baigė būtent „Hawks“, kurioje per 7 minutes turėjo 5,1 taško ir 1,1 atkovoto kamuolio vidurkius.
23 metų 180 cm ūgio R.Nembhardas „Hawks“ atsidūrė po mainų dar vasarą, o praėjusiemae sezone jis atstovavo Dalaso „Mavericks“ ir per 19 minučių įmetė 6,6 taško, atkovojo 2,2 kamuolio ir atliko 5,3 rezultatyvaus perdavimo.
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