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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Batumas baigia profesionalaus krepšininko karjerą

2026-09-21 19:42 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-21 19:42
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Prancūzijos krepšinio legenda Nicolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą.

N.Batumas baigė karjerą (Scanpix nuotr.)

Prancūzijos krepšinio legenda Nicolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą.

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37 metų 201 cm ūgio puolėjas jau prieš praėjusį sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) buvo pranešęs, kad veikiausiai po jo ir baigs savo profesionalo kelią.

Prancūzas savo paskutiniajame sezone NBA atstovavo Los Andželo „Clippers“ komandai ir per 17 minučių pelnė po 4 taškus, atkovojo 2,5 kamuolio ir atliko 0,9 rezultatyvaus perdavimo.

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„Clippers“ komandoje L.Batumas žaidė nuo 2020 iki 2023 metų, vėliau buvo trumpam prisijungęs prie Filadelfijos „76ers“, tačiau 2024 metais vėl sugrįžo į Los Andželą.

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Praeityje puolėjas dar buvo vilkėjęs Šarlotės „Hornets“ ir Portlando „Trail Blazers“ marškinėlius.

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Vis tik didžiausius pasiekimus prancūzas fiksavo su savo šalies rinktine, su kuria jis iškovojo du olimpinius sidabrus, visų spalvų Europos čempionatų apdovanojimus bei dvi planetos pirmenybių bronzas.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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