Batumas baigia profesionalaus krepšininko karjerą

37 metų 201 cm ūgio puolėjas jau prieš praėjusį sezoną Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) buvo pranešęs, kad veikiausiai po jo ir baigs savo profesionalo kelią.
Prancūzas savo paskutiniajame sezone NBA atstovavo Los Andželo „Clippers“ komandai ir per 17 minučių pelnė po 4 taškus, atkovojo 2,5 kamuolio ir atliko 0,9 rezultatyvaus perdavimo.
„Clippers“ komandoje L.Batumas žaidė nuo 2020 iki 2023 metų, vėliau buvo trumpam prisijungęs prie Filadelfijos „76ers“, tačiau 2024 metais vėl sugrįžo į Los Andželą.
Praeityje puolėjas dar buvo vilkėjęs Šarlotės „Hornets“ ir Portlando „Trail Blazers“ marškinėlius.
Vis tik didžiausius pasiekimus prancūzas fiksavo su savo šalies rinktine, su kuria jis iškovojo du olimpinius sidabrus, visų spalvų Europos čempionatų apdovanojimus bei dvi planetos pirmenybių bronzas.
21/09/1991— Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 21, 2026
21/09/2026 pic.twitter.com/0IXH9Rs6wV
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