Veesaaro NBA svajonę nukėlė rimta kelio trauma: estas praleis visą sezoną

22 metų 213 cm ūgio estas praėjusį sezoną žibėjo prestižiniame Šiaurės Karolinos universitete ir vilkėdamas „Tar Heels“ marškinėlius Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) per 32 minutes rinko 17 taškų (43 procentai tritaškių), 8,7 atkovoto kamuolio bei 2,1 rezultatyvaus perdavimo.
Šių metų NBA naujokų biržoje H.Veesaarą 52-uoju šaukimu pakvietė Los Andželo „Clippers“, iškart išmainę jį į Atlantos „Hawks“. Džordžijoje jis greitai įrodė savo vertę ir gavo garantuotą 4 metų 9,3 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą.
Vis dėlto treniruotės metu aukštaūgį pakirto kelio trauma.
„Hawks“ skelbia, kad estui trūko priekiniai kryžminiai kelio raiščiai, jo laukia operacija ir visas sezonas be krepšinio.
H.Veesaaras ruošėsi tapti vos trečiuoju estu, pasirodžiusiu ant NBA parketo. 1996–1998 metais stipriausioje pasaulio lygoje įsitvirtinti bandė Martinas Muurseppas, 2024-aisiais keturis mačus su Čikagos „Bulls“ marškinėliais sužaidė Klaipėdos „Neptūną“ šviežiai papildęs Henri Drellas.
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