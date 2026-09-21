Karjeros vakaras: Juškaitė WNBA lygoje pagerino rezultatyvumo rekordą

Lietuvė žibėjo, nors jos atstovaujamos Toronto „Tempo“ (11/31) namie skaudžiai nusileido Niujorko „Liberty“ (26/16) – 69:106 (19:26, 18:19, 20:33, 12:28).
Kanados ekipa išlaikė kovingą atstumą iki ilgosios pertraukos (37:45), bet antrąją mačo pusę pralaimėjo net 32:61.
Laura Juškaitė showed out in Toronto 😌
She dropped a career-high 28 PTS while going 10-15 from the field!
2026 Postseason Push | @DKSports | #WNBASeason30 pic.twitter.com/lp8VrRi0QTREKLAMAREKLAMA— WNBA (@WNBA) September 20, 2026
Starto penkete pasirodžiusi L.Juškaitė per 30 minučių surinko 28 taškus (10/13 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 2 atkovotus, 3 perimtus ir prarastą kamuolį bei 3 pražangas.
Bent 20 taškų ji renka antrame mače paeiliui bei gerina asmeninį rekordą, anksčiau siekusį 25 taškus.
Be jos Toronto komandoje išsiskyrė tik 19 taškų pelniusi Kiki Rice (5 rez. perd.), kitos žaidėjos neperkopė 5 taškų ribos.
Nugalėtojoms 27 taškus sumetė Breanna Stewart (8 atk. kam., 4 rez. perd., 10/12 dvitaškių), 14 – Rebecca Allen (4/7 tritaškių), 11 – Jonquel Jones, 10 – Pauline Astier (9 atk. kam.).
Su atkrintamųjų viltimis jau atsisveikinusioms „Tempo“ lieka vos du reguliariojo sezono mačai – viešnagės pas Čikagos „Sky“ (15/27) ir Konektikuto „Sun“ (10/32).
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.