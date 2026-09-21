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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Karjeros vakaras: Juškaitė WNBA lygoje pagerino rezultatyvumo rekordą

2026-09-21 08:02 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-21 08:02
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Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) geriausią savo mačą sužaidė Laura Juškaitė.

L.Juškaitė buvo sunkiai sulaikoma (Scanpix nuotr.)

Moterų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (WNBA) geriausią savo mačą sužaidė Laura Juškaitė.

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Lietuvė žibėjo, nors jos atstovaujamos Toronto „Tempo“ (11/31) namie skaudžiai nusileido Niujorko „Liberty“ (26/16) – 69:106 (19:26, 18:19, 20:33, 12:28).

Kanados ekipa išlaikė kovingą atstumą iki ilgosios pertraukos (37:45), bet antrąją mačo pusę pralaimėjo net 32:61.

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Starto penkete pasirodžiusi L.Juškaitė per 30 minučių surinko 28 taškus (10/13 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 2 atkovotus, 3 perimtus ir prarastą kamuolį bei 3 pražangas.

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Bent 20 taškų ji renka antrame mače paeiliui bei gerina asmeninį rekordą, anksčiau siekusį 25 taškus.

Be jos Toronto komandoje išsiskyrė tik 19 taškų pelniusi Kiki Rice (5 rez. perd.), kitos žaidėjos neperkopė 5 taškų ribos.

Nugalėtojoms 27 taškus sumetė Breanna Stewart (8 atk. kam., 4 rez. perd., 10/12 dvitaškių), 14 – Rebecca Allen (4/7 tritaškių), 11 – Jonquel Jones, 10 – Pauline Astier (9 atk. kam.).

Su atkrintamųjų viltimis jau atsisveikinusioms „Tempo“ lieka vos du reguliariojo sezono mačai – viešnagės pas Čikagos „Sky“ (15/27) ir Konektikuto „Sun“ (10/32).

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