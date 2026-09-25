VRM siūlo skirti daugiau pinigų priedangų atnaujinimui

Pasak ministerijos, maksimali finansavimo suma vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkst. eurų. Vietoje konkursinės atrankos projektams būtų taikoma tęstinė atranka, todėl savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą maksimalią projekto finansavimo sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus.
„Norime, kad savivaldybės iš anksto žinotų savo finansavimo galimybes ir galėtų planuoti darbus. Tai suteiks daugiau aiškumo, leis greičiau priimti sprendimus ir nuosekliai gerinti priedangų tinklą visoje Lietuvoje“, – pranešime teigė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
VRM taip pat planuoja išplėsti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Anot ministerijos, į jį būtų galima įtraukti priedangos vidaus apšvietimą, rezervinį elektros energijos šaltinį, tualetų įrengimą bei specialiąsias pagalbos priemones asmenims su negalia. Taip pat siūloma sudaryti galimybę finansuoti darbus, pradėtus nuo šių metų birželio 1 dienos.
Ministerija pažymi, kad valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 metų planuojama padidinti nuo 77 mln. iki 90 mln. eurų. Už šį finansavimą numatoma modernizuoti daugiau kaip 800 priedangų.
Artimiausiu metu planuojama skelbti trečiąjį kvietimą savivaldybėms teikti priedangų modernizavimo projektus. Jam iš viso numatyta 16 mln. eurų sumai.
Šiuo metu Lietuvos savivaldybėse yra daugiau kaip 6,6 tūkst. priedangų, kuriose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių, arba 58 proc. šalies gyventojų.
Iki šiol savivaldybėms civilinei saugai iš Valstybės gynybos fondo jau skirta daugiau kaip 41 mln. eurų.
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