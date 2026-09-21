Martynas Katelynas: užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti

„Turiu tik pripažinti, kad kvotų sistema yra neveikianti ir reikėtų galvoti apie platesnius pokyčius, apie kuriuos jau galvoju ir yra ruošiamas variantas“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Tiesa, ministras nedetalizavo, koks pasiūlymas yra ruošiamas. Paklaustas, ar atsisakytų kvotų sistemos, M. Katelynas taip pat neatsakė.
„Tikiuosi, kad artimoje ateityje bus galima apie tai pakalbėti plačiau“, – teigė VRM vadovas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, 2026 m. buvo patvirtina 24,7 tūkst. užsieniečių įdarbinimo kvota – tai sudarė 0,9 proc. nuo Valstybės duomenų agentūros 2025 m. liepos 1 d. skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio (2,9 mln.).
Anot SADM, kvota nustatoma remiantis Užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze.
Pasibaigus kvotai leidimas laikinai gyventi darbo pagrindu gali būti išduotas, jei užsieniečiui mokamas darbo užmokestis sudaro ne mažiau kaip 1,2 bruto darbo užmokesčio dydžio, arba jei darbas priskiriamas aukštą pridėtinę vertę kuriančioms profesijoms, ne mažiau kaip 1 bruto darbo užmokesčio dydžio.
Lietuva užsieniečių įdarbinimo kvotą šiemet išnaudojo jau liepą.
Transporto ir vežėjų atstovai dėl to skundėsi ir teigė, jog sektoriuje gali likti neįdarbinti apie 10 tūkst. vairuotojų.
Tarptautinis transporto ir logistikos aljansas skaičiavo, kad dėl to Lietuva gali negauti apie 650 mln. eurų eksporto pajamų ir 85 mln. eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių.
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