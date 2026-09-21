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Kandidatas VSAT vadovus jau yra, viešai paskelbti pavardę Katelynas žada po patikrų

2026-09-21 13:26 / šaltinis: ELTA
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2026-09-21 13:26
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako jau turintis kandidatą į Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neatskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros.

Lygindamas pareigūnus su omonininkais Martynas Katelynas sako kritikavęs VRM vadovybę (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako jau turintis kandidatą į Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neatskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros.

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„Turiu kandidatą, tik nepaskelbiau to viešai. Kai matysiu tam poreikį, kai bus atliktos visos patikros, kai galėsiu informuoti visuomenę ir jus, tikrai padarysiu tai pačią pirmą minutę“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Katelynas.

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Katelynas: kandidatą į VSAT vadovus turiu, viešai paskelbsiu po patikrų

Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo.

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„Kai turėsiu visus atsakymus į patikras ir taip toliau“, – teigė jis.

ELTA primena, kad rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusio incidento tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. 

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Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Tokią informaciją remdamasis šaltiniais penktadienį pranešė naujienų portalas „Lrytas“.

Reaguodamas į šią informaciją vidaus reikalų ministras M. Katelynas pareiškė, kad duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių VSAT vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. 

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Rugpjūčio 17 d. vidaus reikalų ministras pranešė, kad pasieniečių vadas priėmė sprendimą trauktis iš pareigų. 

Pats R. Liubajevas VSAT socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejones dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę „tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes“.

R. Liubajevas pirmą kartą VSAT vadu suteikus generolo laipsnį paskirtas nuo 2019 m. Vėliau, 2024 m., jis paskirtas antrai pasieniečių vado kadencijai.

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