Siūlo keisti pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo taisykles: Martynas Katelynas pristatys pakeitimus

M. Katelynas anksčiau yra sakęs, kad numatoma grąžinti įspėjamojo šūvio galimybę ir atsisakyti reikalavimo, kad ginklą pareigūnai gali panaudoti tik esant neišvengiamam pavojui.
Katelynas pristatys siūlymus keisti pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką
Kaip skelbta, atsižvelgiant į kintančias hibridines grėsmes, vidaus reikalų ministras rugpjūtį pranešė rengiantis įstatymo pataisas, numatančias keisti pareigūnų šaunamojo ginklo naudojimo tvarką.
Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtinais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina, kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui.
Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybei ar sveikatai pavojingo kėsinimosi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui.
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