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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Mirė viena ryškiausių visų laikų NBA legendų

2026-09-25 00:15 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 00:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) gedi vienos pirmųjų savo legendų netekties.

B.Pettitas iškeliavo anapilin

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) gedi vienos pirmųjų savo legendų netekties.

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Sulaukęs 93-ejų mirė gilų pėdsaką krepšinio istorijoje palikęs Bobas Pettitas.

Puolėją dar 1954-ųjų NBA naujokų biržoje pasirinko Milvokio „Hawks“, vėliau persikėlę į Sent Luisą, o jau po B.Pettito karjeros pabaigos – į Atlantą.

206 cm ūgio amerikietis lygoje sužaidė 11 sezonų ir visuose pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes. 1958-aisiais jis nuvedė „Hawks“ iki čempionų titulo.

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Iš viso jis sužaidė 792 NBA mačus ir per 33 minutes rinko 20,3 taško, 16,1 atkovoto kamuolio bei 2 rezultatyvius perdavimus.

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Dominavęs aukštaūgis du kartus tapo pirmenybių MVP (1956 ir 1959 metais), dešimt metų paeiliui buvo renkamas į pirmąjį simbolinį lygos penketą (1955–1964 metais).

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1965-aisiais B.Pettitas karjerą baigė kaip rezultatyviausias visų laikų NBA žaidėjas ir jau 1971-aisiais pateko į „Šlovės muziejų“. Jis iki šiol išlieka 50-tu rezultatyviausiu visų laikų žaidėju, įsitaisiusiu tarp Pau Gasolio ir Davido Robinsono.

Jis ne kartą rinktas tarp geriausių visų laikų NBA žaidėjų, 9-tuoju numeriu pažymėti marškinėliai kabo Atlantos ekipos arenos palubėse.

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