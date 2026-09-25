Mirė viena ryškiausių visų laikų NBA legendų

Sulaukęs 93-ejų mirė gilų pėdsaką krepšinio istorijoje palikęs Bobas Pettitas.
Puolėją dar 1954-ųjų NBA naujokų biržoje pasirinko Milvokio „Hawks“, vėliau persikėlę į Sent Luisą, o jau po B.Pettito karjeros pabaigos – į Atlantą.
206 cm ūgio amerikietis lygoje sužaidė 11 sezonų ir visuose pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes. 1958-aisiais jis nuvedė „Hawks“ iki čempionų titulo.
Iš viso jis sužaidė 792 NBA mačus ir per 33 minutes rinko 20,3 taško, 16,1 atkovoto kamuolio bei 2 rezultatyvius perdavimus.
Dominavęs aukštaūgis du kartus tapo pirmenybių MVP (1956 ir 1959 metais), dešimt metų paeiliui buvo renkamas į pirmąjį simbolinį lygos penketą (1955–1964 metais).
1965-aisiais B.Pettitas karjerą baigė kaip rezultatyviausias visų laikų NBA žaidėjas ir jau 1971-aisiais pateko į „Šlovės muziejų“. Jis iki šiol išlieka 50-tu rezultatyviausiu visų laikų žaidėju, įsitaisiusiu tarp Pau Gasolio ir Davido Robinsono.
Jis ne kartą rinktas tarp geriausių visų laikų NBA žaidėjų, 9-tuoju numeriu pažymėti marškinėliai kabo Atlantos ekipos arenos palubėse.
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