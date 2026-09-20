„Milan“ komanda namuose užtikrintai nugalėjo „Lecce“

Du kartus iš eilės lygiosiomis dvikovas pabaigę „Milan“ atstovai atsitiesė ir 3:0 sutriuškino „Lecce“ ekipą.
„Milan“ komandos pergalę lėmė saugų įvarčiai. Pirmajame kėlinyje tikslus buvo Christianas Pulisičius, o po pertraukos po įvartį pridėjo Adrienas Rabiot ir nuo suolo į aikštę žengęs Diego Moreira. Pastarajam tai buvo antrasis susitikimas iš eilės, kai jis įvarčius pelno nepaisant to, jog į aikštę yra metamas nuo suolo.
Po pergalės „Milan“ (11 taškų) išlieka nepralaimėję ir lygoje rikiuojasi 5 vietoje.
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