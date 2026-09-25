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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Belgijoje – lietuvių išbandymai: dviratininką lenktynėse sugėlė bitės

2026-09-25 12:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 12:40
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Lietuvos dviratininkai pradėjo intensyvų varžybų etapą Belgijoje. „Energus“ komandos atstovai dalyvavo UCI 1.1 kategorijos lenktynėse „Omloop van het Houtland – Lichtervelde“, kuriose teko įveikti 190 km trasą.

Domanto Savanevičiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos dviratininkai pradėjo intensyvų varžybų etapą Belgijoje. „Energus“ komandos atstovai dalyvavo UCI 1.1 kategorijos lenktynėse „Omloop van het Houtland – Lichtervelde“, kuriose teko įveikti 190 km trasą.

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Varžybose netrūko iššūkių – sportininkus lydėjo techniniai gedimai ir kritimai. Negana to, Roką Adomaitį lenktynių metu sugėlė bitės. Dviratininkas susidūrė net su dviem įgėlimais, tačiau komanda tęsė kovą iki finišo.

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Iš 136 startavusių dviratininkų geriausiai tarp lietuvių pasirodė Nikolas Klimavičius, užėmęs 36-ąją vietą. Ignas Kertenis finišavo 61-as, o R. Adomaitis – 119-as. Lenktynes laimėjo ir 125 UCI pasaulio reitingo taškus pelnė belgas Timas Merlier.

Prie lietuvių komandos Belgijoje taip pat prisijungė Rokas Kmieliauskas ir Oskaras Ivanovas. Iki spalio 6 dienos Lietuvos dviratininkų laukia intensyvus varžybų grafikas ir ne vienas startas stiprioje tarptautinėje konkurencijoje.

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