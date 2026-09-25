Belgijoje – lietuvių išbandymai: dviratininką lenktynėse sugėlė bitės

Varžybose netrūko iššūkių – sportininkus lydėjo techniniai gedimai ir kritimai. Negana to, Roką Adomaitį lenktynių metu sugėlė bitės. Dviratininkas susidūrė net su dviem įgėlimais, tačiau komanda tęsė kovą iki finišo.
Iš 136 startavusių dviratininkų geriausiai tarp lietuvių pasirodė Nikolas Klimavičius, užėmęs 36-ąją vietą. Ignas Kertenis finišavo 61-as, o R. Adomaitis – 119-as. Lenktynes laimėjo ir 125 UCI pasaulio reitingo taškus pelnė belgas Timas Merlier.
Prie lietuvių komandos Belgijoje taip pat prisijungė Rokas Kmieliauskas ir Oskaras Ivanovas. Iki spalio 6 dienos Lietuvos dviratininkų laukia intensyvus varžybų grafikas ir ne vienas startas stiprioje tarptautinėje konkurencijoje.
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