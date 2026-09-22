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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

5 Zodiako ženklams pasikeis gyvenimas: prasideda magiškas etapas

2026-09-22 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-22 18:10
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Kai kuriems Zodiako ženklams rugsėjo 22-oji gali tapti diena, kai pagaliau pavyks atsikvėpti ir pažvelgti į savo gyvenimą kitu kampu. Ši diena astrologijoje siejama su Svarstyklių sezono pradžia, o numerologijoje išskiriama dėl datos 9/22 derinio. Tikima, kad devyneto ir pagrindinio skaičiaus 22 kombinacija simbolizuoja pokyčius, atsisveikinimą su tuo, kas nebeveikia, ir naujo, tvirtesnio pagrindo kūrimą.

Kai kuriems Zodiako ženklams rugsėjo 22-oji gali tapti diena, kai pagaliau pavyks atsikvėpti ir pažvelgti į savo gyvenimą kitu kampu. Ši diena astrologijoje siejama su Svarstyklių sezono pradžia, o numerologijoje išskiriama dėl datos 9/22 derinio. Tikima, kad devyneto ir pagrindinio skaičiaus 22 kombinacija simbolizuoja pokyčius, atsisveikinimą su tuo, kas nebeveikia, ir naujo, tvirtesnio pagrindo kūrimą.

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Kitaip tariant, tai, kas griūva ar lieka praeityje, gali tapti medžiaga kurti kažką geresnio. Astrologiniu požiūriu šis laikotarpis taip pat skatina ieškoti daugiau harmonijos, pusiausvyros ir aiškumo.

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Kai kuriems žmonėms tai gali reikšti svarbų vidinį suvokimą, o kitiems – pagaliau atsiradusią drąsą imtis veiksmų, kuriuos ilgą laiką atidėliojo. Astrologų teigimu, būtent penki Zodiako ženklai šiuo laikotarpiu gali pajusti, kad gyvenimas tampa gerokai paprastesnis, rašoma yourtango.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Dvyniai

Dvyniams rugsėjo 22-oji gali tapti diena, kai ilgai galvoje besisukusi mintis pagaliau įgauna aiškesnę kryptį. Pastaruoju metu galėjote daug abejoti, svarstyti skirtingus variantus ir bandyti suprasti, ar tinkamas metas imtis konkretaus plano.

Tačiau 9/22 datos energija, kaip teigiama astrologinėje interpretacijoje, gali padėti susidėlioti mintis į vietas. Tai, kas anksčiau atrodė painu, tampa daug aiškiau, o abejonės po truputį traukiasi į šalį.

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Svarstyklių sezono pradžia Dvyniams taip pat gali būti palanki, nes abu ženklai siejami su bendravimu, idėjomis ir ryšiais su kitais žmonėmis. Galite suprasti, kad esate tinkamoje vietoje ir apsupti žmonių, kurie padeda jūsų planams judėti pirmyn.

Svarbiausia – neleisti abejonėms vėl sustabdyti to, kam jau seniai ruošėtės.

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