2 Zodiako ženklai lytinį alkį turi didesnį nei vilkas: nustebsite, kas jie

Remiantis šia analize, kai kurie ženklai buvo minimi gerokai dažniau nei kiti. Nors rezultatai nėra mokslinis įrodymas, jie leidžia pažvelgti į tai, kaip skirtingi Zodiako ženklai suvokiami intymumo kontekste. Tad kurie iš jų atsidūrė reitingo viršuje?
1. Skorpionas
Ko gero, nieko nenustebins tai, kad pirmąją vietą užėmė Skorpionas. Šis ženklas astrologijoje jau seniai siejamas su paslaptingumu, intensyvumu ir seksualumu, rašoma vice.com.
Analizėje Skorpionas buvo paminėtas 17,6 proc. visų atsakymų – maždaug 2,11 karto dažniau, nei būtų galima tikėtis atsitiktinai. Iš 67 nominacijų 37 buvo paremtos asmenine žmonių patirtimi, o likusios labiau rėmėsi populiariais stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis.
Taigi Skorpiono reputacija intymumo srityje pasirodė esanti itin stipri – net jei dalis jos paremta ne realia patirtimi, o ilgus metus gyvuojančiu šio ženklo įvaizdžiu.
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