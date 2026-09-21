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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

2 Zodiako ženklai lytinį alkį turi didesnį nei vilkas: nustebsite, kas jie

2026-09-21 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-21 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Astrologijoje kai kuriems Zodiako ženklams priskiriamas stipresnis lytinis potraukis nei kitiems. Nors tokie apibūdinimai dažniausiai tėra populiarūs stereotipai, viena analizė pabandė patikrinti, kaip šios prielaidos sutampa su žmonių pasakojimais apie realią patirtį. 2026 metų rugpjūtį pažinčių programėlė „Hidden“ išanalizavo daugiau nei 185 „Reddit“ vartotojų komentarus ir juos palygino su nepriklausomų apklausų apie seksualinį elgesį duomenimis.

Astrologijoje kai kuriems Zodiako ženklams priskiriamas stipresnis lytinis potraukis nei kitiems. Nors tokie apibūdinimai dažniausiai tėra populiarūs stereotipai, viena analizė pabandė patikrinti, kaip šios prielaidos sutampa su žmonių pasakojimais apie realią patirtį. 2026 metų rugpjūtį pažinčių programėlė „Hidden“ išanalizavo daugiau nei 185 „Reddit“ vartotojų komentarus ir juos palygino su nepriklausomų apklausų apie seksualinį elgesį duomenimis.

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Remiantis šia analize, kai kurie ženklai buvo minimi gerokai dažniau nei kiti. Nors rezultatai nėra mokslinis įrodymas, jie leidžia pažvelgti į tai, kaip skirtingi Zodiako ženklai suvokiami intymumo kontekste. Tad kurie iš jų atsidūrė reitingo viršuje?

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Skorpionas

Ko gero, nieko nenustebins tai, kad pirmąją vietą užėmė Skorpionas. Šis ženklas astrologijoje jau seniai siejamas su paslaptingumu, intensyvumu ir seksualumu, rašoma vice.com.

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Analizėje Skorpionas buvo paminėtas 17,6 proc. visų atsakymų – maždaug 2,11 karto dažniau, nei būtų galima tikėtis atsitiktinai. Iš 67 nominacijų 37 buvo paremtos asmenine žmonių patirtimi, o likusios labiau rėmėsi populiariais stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis.

Taigi Skorpiono reputacija intymumo srityje pasirodė esanti itin stipri – net jei dalis jos paremta ne realia patirtimi, o ilgus metus gyvuojančiu šio ženklo įvaizdžiu.

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