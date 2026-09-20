5 Zodiako ženklams nusimato sunkesnis laikas: pasiruoškite iš anksto

Svarbu suprasti, kad tai nėra nelaimių prognozė Zodiako ženklams. Sudėtingesni astrologiniai periodai dažniau siejami su didesne atsakomybe, pokyčiais ir būtinybe priimti svarbius sprendimus, rašoma zodiscope.io.
1. Avinas: antrieji Saturno išbandymų metai
Avinas antrus metus iš eilės atsiduria sudėtingiausių ženklų sąrašo viršuje.
Jeigu 2026-aisiais Saturnas pradėjo savo kelionę Avino ženklu, tai 2027 metais jo poveikis persikels į vidurinius ir vėlyvuosius ženklo laipsnius. Dėl to stipriausiai šią įtaką pajus žmonės, gimę maždaug nuo kovo pabaigos iki balandžio vidurio.
Saturnas dažniausiai atneša daugiau atsakomybės, pareigų, apribojimų ir būtinybę rimtai įvertinti savo gyvenimo kryptį. Kai kuriems Avinams gali atrodyti, kad viskas vyksta lėčiau nei norėtųsi, tačiau būtent tokiais laikotarpiais kuriami ilgalaikiai pagrindai ateičiai.
Papildomos įtampos gali atnešti ir liepos pabaigoje aktyvėjantys užtemimai, todėl vasaros pabaiga Avinams bus vienas intensyviausių metų etapų.
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