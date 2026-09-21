5 Zodiako ženklams atsiveria lobių skrynia: turtai patys kris į kišenes

Astrologiniame horoskope išskiriami penki Zodiako ženklai, kuriems ši savaitė gali atnešti ypač daug įdomių galimybių, rašoma yourtango.com.
1. Avinas
Avinams ši savaitė gali tapti svarbiu vidinių pokyčių laikotarpiu. Pilnatis jūsų ženkle ragins paleisti tai, kas jau nebetarnauja, ir atsisveikinti su praeities dalykais, kurie vis dar slegia. Jei pastebite, kad vis grįžtate prie senų prisiminimų, pats metas sau atleisti ir daugiau dėmesio skirti savo gerovei.
Ši mėnulio fazė simbolizuoja ne tik pabaigas, bet ir naujas pradžias. Artimiausiomis savaitėmis galite pastebėti, kad stiprėja pasitikėjimas savimi ir atsiranda daugiau ryžto imtis pokyčių.
Rugsėjo 22-ąją Saulei įžengus į Svarstyklių ženklą, teks daugiau dėmesio skirti santykiams su aplinkiniais. Gali tekti mokytis diplomatijos ir kantrybės.
Užuot iškart reiškę pyktį ar įsivėlę į konfliktą, stenkitės problemas spręsti ramiai. Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą gali padėti ne tik išvengti nesutarimų, bet ir sustiprinti ryšius su kitais.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt