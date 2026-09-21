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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

5 Zodiako ženklams atsiveria lobių skrynia: turtai patys kris į kišenes

2026-09-21 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ši savaitė kai kuriems Zodiako ženklams gali tapti naujo etapo pradžia. Rugsėjo 21–27 dienomis netrūks romantiškos, lengvos ir bendravimą skatinančios energijos. Rugsėjo 22-ąją prasidedantis Svarstyklių sezonas skatins daugiau dėmesio skirti santykiams, draugystei ir ryšiui su aplinkiniais. Tuo metu rugsėjo 26-ąją Avino ženkle įvyksianti pilnatis gali paskatinti atsigręžti į save, paleisti tai, kas nebetarnauja, ir drąsiau priimti sprendimus.

Ši savaitė kai kuriems Zodiako ženklams gali tapti naujo etapo pradžia. Rugsėjo 21–27 dienomis netrūks romantiškos, lengvos ir bendravimą skatinančios energijos. Rugsėjo 22-ąją prasidedantis Svarstyklių sezonas skatins daugiau dėmesio skirti santykiams, draugystei ir ryšiui su aplinkiniais. Tuo metu rugsėjo 26-ąją Avino ženkle įvyksianti pilnatis gali paskatinti atsigręžti į save, paleisti tai, kas nebetarnauja, ir drąsiau priimti sprendimus.

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Astrologiniame horoskope išskiriami penki Zodiako ženklai, kuriems ši savaitė gali atnešti ypač daug įdomių galimybių, rašoma yourtango.com.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

1. Avinas

Avinams ši savaitė gali tapti svarbiu vidinių pokyčių laikotarpiu. Pilnatis jūsų ženkle ragins paleisti tai, kas jau nebetarnauja, ir atsisveikinti su praeities dalykais, kurie vis dar slegia. Jei pastebite, kad vis grįžtate prie senų prisiminimų, pats metas sau atleisti ir daugiau dėmesio skirti savo gerovei.

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Ši mėnulio fazė simbolizuoja ne tik pabaigas, bet ir naujas pradžias. Artimiausiomis savaitėmis galite pastebėti, kad stiprėja pasitikėjimas savimi ir atsiranda daugiau ryžto imtis pokyčių.

Rugsėjo 22-ąją Saulei įžengus į Svarstyklių ženklą, teks daugiau dėmesio skirti santykiams su aplinkiniais. Gali tekti mokytis diplomatijos ir kantrybės.

Užuot iškart reiškę pyktį ar įsivėlę į konfliktą, stenkitės problemas spręsti ramiai. Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą gali padėti ne tik išvengti nesutarimų, bet ir sustiprinti ryšius su kitais.

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