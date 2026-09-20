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TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Naujausia Naglio Šulijos žinia 2 Zodiako ženklams: pinigai patys kris į kišenes

2026-09-20 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 20:30
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Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

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Svarbiausias šios savaitės įvykis – rudens lygiadienis. Penktadienį, rugsėjo 23 dieną, 03 val. 03 min Saulės disko centras kirs Rudens lygiadienio tašką. Saulė pereis iš Mergelės ženklo į Svarstykles, o diena pusei metų pasidarys trumpesnė už naktį.

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FOTOGALERIJA. Zodiako ženklai

Kol Saulė bus Mergelėje, ji skatins šaim ženklui būdingus dalykus – ramų ritmingą darbą, atidumą smulkmenoms, detalėms, atidų ir kruopštų darbą. Kai Saulė atsidurs Svarstyklėse, priekabaus vertinimo bei planavimo bus mažiau, o mėginimo atsižvelgti į aplinkybes bei kitų žmonių nuomonę – daugiau. Estetizmo, mandagumo ir diplomatiškumo taip pat bus daugiau.

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Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus jau yra Svarstyklių ženkle, dėl to ir dalykinis gyvenimas vyksta atsargiai, apdairiai, su diplomatinėmis vingrybėmis.  Žinoma, tokios aplinkybės dalykiniam gyvenimui spartos tikrai neprideda. Savaitės pabaigoje, kai Saulė pereis iš Mergelės į Svarstyklių ženklą, ši tendencija tiktai sustiprės.

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Venera – Vakarė dabar yra Skorpiono ženkle, sparčiai lėtina greitį, bet vis dar juda pirmyn. Venera Skorpione yra įdėmi, ryški ir ypač aistringa, tuo pat metu tikslui pasiekti visiškai nesidrovi naudotis tomis priemonėmis, kurios tuo metu jai atrodo tinkamos. Dėl to taip, viešojo gyvenimo kronika dabar gali pateikti ne vieną įspūdingą asmeninio (ar asmeninių) gyvenimų istoriją.

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Kariūnas Marsas kol kas kepėstuoja Vėžio ženklu, laikosi partizaninės taktikos ir veltis į atviras kovas nėra nusiteikęs. Tuo galima paaiškinti tą faktą, kad mūšių laukuose arba konfliktų vietose nieko ypatinga nevyksta, o jeigu vyksta – tai labai vangiai. Tačiau tai neilgam – kitos savaitės pradžioje Marsas pereis iš Vėžio į Liūto ženklą, taps energingas, ugningas, linkęs į smūgį atsakyti tokiu smūgiu, kad antro nereikėtų, tačiau neatsargus. Dėl to galima manyti, kad karinio pobūdžio įdomybės – jau visai netoli.

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nekrenta kaip tau niekam
nekrenta kaip tau niekam
2026-09-21 09:16
už pezalus,nebent dar tokiems pat pliurpalams,kai avinai patiki,o portalas apmoka
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