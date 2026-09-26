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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Lietkabelis“ namuose įveikė LKL naujokę

2026-09-26 18:59 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-26 18:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Panevėžio „Lietkabelis“ (2/1) šeštadienio vakarą apgynė namų tvirtovė nuo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) debiutantų.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
GALERIJA (35)

Panevėžio „Lietkabelis“ (2/1) šeštadienio vakarą apgynė namų tvirtovė nuo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) debiutantų.

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Nenado Čanako kariauna savo sirgalių akivaizdoje 85:79 (24:18, 14:16, 32:28, 15:17) pranoko „Tauragę“ (1/1), kuriai tai buvo pirmasis pralaimėjimas.

Rungtynės prasidėjo itin aktyviu Tauragės ekipos puolimu (11:5), tačiau panevėžiečiai greitai perėmė iniciatyvą ir ėmė diktuoti savo sąlygas. Jei pirmajame ketvirtyje likus 4 minutėms svečiai dar pirmavo tašku (15:14), tai tuomet šeimininkai atsakė atkarpa 10:0 ir tik Jameso Blackmono tritaškis paskutinėmis sekundėmis sušvelnino tauragiškių atsilikimą – 18:24.

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Antrojo kėlinio pradžioje skirtumas visai sunyko (23:24), bet Panevėžio komanda vėl šiek tiek nutolo (31:25). Po to sekė beveik trijų minučių atkarpa, kurios metu nė viena komanda nepelnė taškų. Net ir pralaužus ledus, status quo iš esmės nesikeitė – po pirmosios dalies šiek tiek arčiau pergalės buvo „Lietkabelis“ – 38:34.

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(35 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietkabelis“ – „Tauragė“

Po pertraukos ant parketo dominavo puolimas. Panevėžiečiai toliau kontroliavo rungtynes ir netgi nutolo dviženkliu skirtumu (58:47). Vis tik Vitalijaus Kozio vedami svečiai sugebėjo prieš lemiamą ketvirtį šiek tiek priartėti – 62:70.

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Tauragiškiai tęsė gerą atkarpą ir ketvirtajame kėlinyje. Debiutantai per keturias minutes sugebėjo atstatyti lygybę (71:71) ir pilnai sugrąžino intrigą į rungtynes. Svarbiausiu metu šaltesnius nervus demonstravo Panevėžio krepšininkai, sugebėję vėl pagerinti savo situaciją (80:75). Nugalėtojo klausimą galutinai išsprendė Ognjenas Jaramazas – po to kai, pataikė tik vieną baudos metimą iš trijų, jis prasiveržimu uždarė rungtynes. Nors tauragiškiai dar kabinosi į šansą, jų sugrįžimui pritrūko laiko.

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„Lietkabelis“: Ognjenas Jaramazas 20, Marius Valinskas 18, Alexanderis Schumacheris 13, Keondre Kennedy 10, Gytis Nemeikša ir Danielis Baslykas po 7.

„Tauragė“: Andrijus Voinalovičius 17, Vitalijus Kozys 15, Benas Griciūnas 12, Vaidas Kariniauskas 11, Nojus Mineikis 7, Camrenas Hayesas ir Jamesas Blackmonas po 6

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