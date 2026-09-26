„Lietkabelis“ namuose įveikė LKL naujokę

Nenado Čanako kariauna savo sirgalių akivaizdoje 85:79 (24:18, 14:16, 32:28, 15:17) pranoko „Tauragę“ (1/1), kuriai tai buvo pirmasis pralaimėjimas.
Rungtynės prasidėjo itin aktyviu Tauragės ekipos puolimu (11:5), tačiau panevėžiečiai greitai perėmė iniciatyvą ir ėmė diktuoti savo sąlygas. Jei pirmajame ketvirtyje likus 4 minutėms svečiai dar pirmavo tašku (15:14), tai tuomet šeimininkai atsakė atkarpa 10:0 ir tik Jameso Blackmono tritaškis paskutinėmis sekundėmis sušvelnino tauragiškių atsilikimą – 18:24.
Antrojo kėlinio pradžioje skirtumas visai sunyko (23:24), bet Panevėžio komanda vėl šiek tiek nutolo (31:25). Po to sekė beveik trijų minučių atkarpa, kurios metu nė viena komanda nepelnė taškų. Net ir pralaužus ledus, status quo iš esmės nesikeitė – po pirmosios dalies šiek tiek arčiau pergalės buvo „Lietkabelis“ – 38:34.
Po pertraukos ant parketo dominavo puolimas. Panevėžiečiai toliau kontroliavo rungtynes ir netgi nutolo dviženkliu skirtumu (58:47). Vis tik Vitalijaus Kozio vedami svečiai sugebėjo prieš lemiamą ketvirtį šiek tiek priartėti – 62:70.
Tauragiškiai tęsė gerą atkarpą ir ketvirtajame kėlinyje. Debiutantai per keturias minutes sugebėjo atstatyti lygybę (71:71) ir pilnai sugrąžino intrigą į rungtynes. Svarbiausiu metu šaltesnius nervus demonstravo Panevėžio krepšininkai, sugebėję vėl pagerinti savo situaciją (80:75). Nugalėtojo klausimą galutinai išsprendė Ognjenas Jaramazas – po to kai, pataikė tik vieną baudos metimą iš trijų, jis prasiveržimu uždarė rungtynes. Nors tauragiškiai dar kabinosi į šansą, jų sugrįžimui pritrūko laiko.
„Lietkabelis“: Ognjenas Jaramazas 20, Marius Valinskas 18, Alexanderis Schumacheris 13, Keondre Kennedy 10, Gytis Nemeikša ir Danielis Baslykas po 7.
„Tauragė“: Andrijus Voinalovičius 17, Vitalijus Kozys 15, Benas Griciūnas 12, Vaidas Kariniauskas 11, Nojus Mineikis 7, Camrenas Hayesas ir Jamesas Blackmonas po 6
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.