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„Šiandien susidėlios visi taškai“: Pikul prabilo apie Dirksčio kovą

2026-09-26 18:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 18:51
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Oksana Pikul socialiniuose tinkluose prabilo apie šiandien vyksiančią ilgai lauktą kovą tarp Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo, kuri jai turi ir asmeninę reikšmę. Moteris neslėpė, kad nekantriai laukia šio vakaro ir tikisi, jog po kovos pagaliau bus padėti taškai ant „i“.

Dominykas Dirkstys | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.
GALERIJA (16)

Oksana Pikul socialiniuose tinkluose prabilo apie šiandien vyksiančią ilgai lauktą kovą tarp Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo, kuri jai turi ir asmeninę reikšmę. Moteris neslėpė, kad nekantriai laukia šio vakaro ir tikisi, jog po kovos pagaliau bus padėti taškai ant „i“.

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„Linkėjimai nuo karštosios saulytės. Šiandien visiems tokia laukta diena – kova. Aš irgi, žinokite, laukiu. Žinote, kodėl? Nes šiandien turi susidėlioti visi taškai ant „i“. Ir, galų gale, išlaisvėsiu nuo šitos istorijos, nes kiekvienas tikriausiai turi gauti tai, ko nusipelnė“, – socialiniuose tinkluose kalbėjo O. Pikul.

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Nors moteris tiesiogiai neįvardijo, ko konkrečiai tikisi iš kovos, jos žodžiai leidžia suprasti, kad ji laukia D. Dirksčio nesėkmės. O. Pikul dar penktadienį patvirtino, kad turnyre palaikys S. Maslobojevą.

Prieš mažiau nei porą mėnesių buvo pranešta apie nutrūkusį O. Pikul ir D. Dirksčio romaną. Iki tol jie vestuves planavo būtent rugsėjo 26 d. Vėliau D. Dirkstys pareiškė, kad jo santykiai su O. Pikul tebuvo viešųjų ryšių triukas.

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