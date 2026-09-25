Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dirksčio artimieji atskleidė, koks jis yra iš tiesų

2026-09-25 22:03 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 22:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Laukimas artėja prie pabaigos – jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje.

Dominykas Dirkstys | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.
GALERIJA (85)

Laukimas artėja prie pabaigos – jau rytoj, rugsėjo 26 dieną, Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins bene didžiausias kovos menų renginys Lietuvos istorijoje.

REKLAMA
1

Dominykas Dirkstys viešumoje dažnai išsiskiria aštriais pasisakymais ir aktyvumu socialiniuose tinkluose. Pats kovotojas įsitikinęs, kad šiandien jį žino praktiškai visi, kurie naudojasi internetu.

(85 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ spaudos konferencija (09.24)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš galvoju, kad pagal tai, kokius ėjimus socialiniuose tinkluose dariau pastaruosius kelerius metus, tai kad manęs nežinotum, turi būti be interneto. Turi būti atitrūkęs“, – oficialiam UTMA „youtube“ kanaluisakė D. Dirkstys.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto artimieji pasakoja apie visiškai kitokią jo pusę. D. Dirksčio mama Ieva tikina, kad namuose sūnus yra gerokai ramesnis nei viešumoje.

REKLAMA

„Dominykas namuose visiškai kitoks. Jis yra švelnus, jautrus, rūpestingas. Jis tikrai buvo pavyzdingas vaikas, mokykloje renginius vesdavo. Kai jis pasirinko tokią sporto šaką, buvau tikrai nustebinta. Jis buvo toks ramus, paklusnus sūnus ir perėjo į tokį sportą“, – pasakojo Ieva.

(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ medicininiai svėrimai (09.25)

Mama pripažino, kad kartais tenka sūnui priminti apie jo elgesį ir patarti, ko viešumoje geriau nesakyti ar nedaryti.

REKLAMA
REKLAMA

„Būna, tikrai būna. Jis klauso, bet daro savo“, – šyptelėjo D. Dirksčio mama.

Tuo metu D. Dirksčio sesuo Deimantė atkreipė dėmesį į kitą nuo vaikystės ryškią brolio savybę – norą nugalėti.

„Nuo vaikystės matėsi, kad Dominykas visur nori būti pirmas, visur nori laimėti. Net kiekviename stalo žaidime jis būtinai turėdavo nugalėti. Ši charakterio savybė pas jį labai stipri“, – sakė Deimantė.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys | Stop kadras
Maslobojevas pasišaipė iš Dirksčio įvaizdžio: „Kaip tarybiniais laikais“ (1)
Dominykas Dirkstys | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.
Dirkstys apie Maslobojevą: „Jis yra nereikšminga asmenybė apie nieką“
Sergejus Maslobojevas ir Dominykas Dirkstys | Stop kadras
Dirkstys pagrasino nukąsti Maslobojevo ausį
Sergejus Maslobojevas, Dominykas Dirkstys, Naglis Šulija (nuotr. BNS, nuotr. tv3, nuotr. 123rf.com)
Naglis Šulija išklojo, ką žvaigždės žada Maslobojevo ir Dirksčio kovai: „Tai pasimatys iš karto...“ (3)

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų