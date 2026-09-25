Dirksčio artimieji atskleidė, koks jis yra iš tiesų

Dominykas Dirkstys viešumoje dažnai išsiskiria aštriais pasisakymais ir aktyvumu socialiniuose tinkluose. Pats kovotojas įsitikinęs, kad šiandien jį žino praktiškai visi, kurie naudojasi internetu.
„Aš galvoju, kad pagal tai, kokius ėjimus socialiniuose tinkluose dariau pastaruosius kelerius metus, tai kad manęs nežinotum, turi būti be interneto. Turi būti atitrūkęs“, – oficialiam UTMA „youtube“ kanaluisakė D. Dirkstys.
Vis dėlto artimieji pasakoja apie visiškai kitokią jo pusę. D. Dirksčio mama Ieva tikina, kad namuose sūnus yra gerokai ramesnis nei viešumoje.
„Dominykas namuose visiškai kitoks. Jis yra švelnus, jautrus, rūpestingas. Jis tikrai buvo pavyzdingas vaikas, mokykloje renginius vesdavo. Kai jis pasirinko tokią sporto šaką, buvau tikrai nustebinta. Jis buvo toks ramus, paklusnus sūnus ir perėjo į tokį sportą“, – pasakojo Ieva.
Mama pripažino, kad kartais tenka sūnui priminti apie jo elgesį ir patarti, ko viešumoje geriau nesakyti ar nedaryti.
„Būna, tikrai būna. Jis klauso, bet daro savo“, – šyptelėjo D. Dirksčio mama.
Tuo metu D. Dirksčio sesuo Deimantė atkreipė dėmesį į kitą nuo vaikystės ryškią brolio savybę – norą nugalėti.
„Nuo vaikystės matėsi, kad Dominykas visur nori būti pirmas, visur nori laimėti. Net kiekviename stalo žaidime jis būtinai turėdavo nugalėti. Ši charakterio savybė pas jį labai stipri“, – sakė Deimantė.
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