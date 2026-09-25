Nausėda Majamyje: didesnę atsakomybę už savo gynybą prisiimanti Europa stiprina ryšį su JAV

„Stipresnė Europa bus pajėgesnė ir patikimesnė Jungtinių Valstijų partnerė. Europai prisiimant didesnę atsakomybę už savo saugumą, Jungtinių Valstijų įsipareigojimas transatlantiniam saugumui išlieka nepakeičiamas“, – dalyvaudamas Majamio-Deido koledžo renginyje „Lithuania: A Contributor to the U.S. Global Role“ sakė šalies vadovas.
Savo ruožtu G. Nausėda akcentavo, kad Lietuva savo įsipareigojimus gynybai grindžia konkrečiais sprendimais – šiemet tam skiria 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Prezidentas taip pat teigė, kad Lietuva siekia toliau stiprinti strateginę partnerystę su JAV. Pasak jo, Lietuvos kariuomenės modernizavimas glaudžiai susijęs su JAV gynybos sistemomis, taip pat plečiama sąjungininkų pajėgoms reikalinga infrastruktūra.
Vėliau vykusioje diskusijoje šalies vadovas aptarė NATO ateitį, Rusijos karą Ukrainoje, Lietuvos vaidmenį Aljanso rytiniame flange ir demokratinių visuomenių atsparumą.
Pasak prezidento, Rusijos agresija prieš Ukrainą, hibridinės atakos ir oro erdvės pažeidimai rodo ilgalaikį iššūkį visai euroatlantinei erdvei.
„Lietuvos sienos yra ir viso Aljanso sienos. Stiprindami savo gynybą, priimdami sąjungininkų pajėgas ir investuodami į NATO rytinį flangą prisidedame prie visos transatlantinės erdvės saugumo“, – sakė jis.
Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį į augančią Lietuvos ir JAV ekonominio saugumo partnerystę, apimančią kritinių mineralų, energetikos, dirbtinio intelekto ir atsparių tiekimo grandinių sritis.
Anot G. Nausėdos, Lietuvos ir JAV partnerystė turėtų būti orientuota į praktinius rezultatus ir abipusį indėlį į transatlantinį saugumą bei ekonominį atsparumą.
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