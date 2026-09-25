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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dėl futbolininką Alytuje sumušusio jaunuolio – naujausia prokuratūros žinia

2026-09-25 13:11 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 13:11
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Futbolininką Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras negalėjo suvokti savo veiksmų, BNS penktadienį informavo Kauno apygardos prokuratūra.

Futbolo kamuolys (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Futbolininką Alytuje šių metų kovą sužalojęs jaunas vyras negalėjo suvokti savo veiksmų, BNS penktadienį informavo Kauno apygardos prokuratūra.

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„Pasikėsinimo nužudyti futbolininką byloje buvo gautas įtariamojo ekspertizės aktas. Ekspertai konstatavo, jog įtariamasis nusikaltimo padarymo metu negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti“, – nurodė prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.

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Prokuratūra: futbolininką Alytuje sužalojęs vyras negalėjo suvokti savo veiksmų

Tai reiškia, kad ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu.

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„Prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo“, – informavo prokuratūros atstovė.

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