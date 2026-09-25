Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrė Ruginienė: darbuotojų iš Filipinų bus pritraukiama pagal poreikį

2026-09-25 13:39 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-25 13:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasirašius susitarimą su Filipinų atstovais dėl darbo konsultacijų tvarkos kūrimo, ministrė Inga Ruginienė sako, kad taip siekiama kontroliuoti migraciją ir pritraukti į Lietuvą būtiniausių profesijų darbuotojų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė parengtą devynių priemonių šeimos politikos priemonių paketą už beveik 770 mln. eurų (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasirašius susitarimą su Filipinų atstovais dėl darbo konsultacijų tvarkos kūrimo, ministrė Inga Ruginienė sako, kad taip siekiama kontroliuoti migraciją ir pritraukti į Lietuvą būtiniausių profesijų darbuotojų.

REKLAMA
7

„Mes pasisakome už kontroliuojamą migraciją ir šis susitarimas yra būtent šito proceso dalis. Mes turime sutarti su mūsų partneriais už Europos Sąjungos ribų, šiuo atveju filipiniečiais, kad mums reikia tam tikro skaičiaus ir profesijų darbuotojų, jie gali mums tai suteikti, bet mes turime ir tam tikrų sąlygų, kurias sutariame abi šalys užtikrinti“, – penktadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, Filipinai yra viena prioritetinių šalių, kurios darbuotojai labiausiai laukiami Lietuvoje, nes jie atitinka kultūrinius, religinius ir kitus standartus.

REKLAMA
REKLAMA

„Kultūriškai ir pagal religiją filipiniečiai atitinka lietuvius, gal dėl to kažkokio didelio susipriešinimo ir nėra, bet svarbiausia, kad įtampų darbo rinkoje mes turime, bet mes turime ir aiškią Lietuvoje strategiją, kiek (...) ir kokių mums darbuotojų reikia“, – pridūrė ji.

REKLAMA

Ministrės teigimu, siekiama, kad darbuotojai iš trečiųjų šalių turėtų tokias pat darbo sąlygas ir atlyginimus, o jų darbo sauga ir sveikata būtų pasirūpinta.

Pasak I. Ruginienės, vis daugiau filipiniečių atvyksta į Lietuvą dirbti – ministerijos duomenimis, rugsėjo 1 dieną pagal darbo sutartis šalyje dirbo 4,8 tūkst. filipiniečių, daugiausiai – transporto ir saugojimo, statybos sektoriuose, apdirbamojoje gamyboje.

REKLAMA
REKLAMA

„Turime trūkstamų profesijų sąrašą, turime tokių pozicijų, kurių mums labai reikia, kurių mes galbūt dar nespėjame pasiruošti ir bendradarbiavimas, susikalbėjimas, kaip mes galime apsikeisti darbuotojais, yra pakankamai svarbus“, – aiškino ministrė.

„Manau, kad ateityje mes tikrai galėsime turbūt galvoti ir turėti tokius pat susitarimus ir su kitomis šalimis. Mūsų interesas tikrai yra platesnis, mes turime ir iš Indijos nemažai darbuotojų, tai susitarti, kokiomis sąlygomis jie čia dirba (...), yra labai svarbu“, – pridūrė I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį ministrė su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi Hansu Cacdacu (Kakdaku) pasirašė komunikatą dėl darbo konsultacijų tvarkos kūrimo.

Juo siekiama sukurti nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais – keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbuotojų įdarbinimo sąlygas ir procedūras, taip pat stiprinti atvykstančių filipiniečių darbuotojų teisių apsaugą, pranešė ministerija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
DEPORTUOKIT!
DEPORTUOKIT!
2026-09-25 13:46
Užteks naikinti Lietuvos tapatybę.
Deportuokit visus iki vieno!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų