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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva griežtai smerkia Rusijos atakas prieš Ukrainą

2026-09-25 14:12 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 14:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masines atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masines atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

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Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota.

Pasak ministerijos, dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybes, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai: jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus.

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Notoje konstatuojama, kad rugsėjo 23–24 dienomis Rusijos pajėgos raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakavo Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus. Kyjive žuvo du civiliai gyventojai, aštuoni buvo sužeisti. Charkivo ir Donecko srityse žuvo keturiolika žmonių, daugiau kaip keturios dešimtys buvo sužeisti.

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Atakų metu taip pat nukentėjo gyvenamieji namai, sveikatos priežiūros įstaigos, energetikos ir logistikos infrastruktūra. Odesos srityje buvo apgadinta ligoninė, mokykla, gyvenamieji pastatai ir kiti civiliniai objektai.

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Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Rusijos naudojami bepiločiai orlaiviai kelia pavojų ne tik Ukrainos, bet ir kaimyninių valstybių gyventojams. Rugsėjo 24-osios naktį, Rusijai vykdant masines atakas prieš pietinius Ukrainos regionus, bent keli šalies agresorės dronai pažeidė Rumunijos ir Moldovos oro erdvę.

„Nepaisydama tarptautinės bendruomenės raginimų, Rusija savo veiksmais nerodo realaus pasirengimo taikai. Priešingai, išpuoliai prieš Ukrainos miestus ir civilinę infrastruktūrą tęsiasi, o didžiausią Rusijos agresijos kainą ir toliau moka civiliai gyventojai“, – pabrėžia URM.

Lietuva primygtinai reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų karinę agresiją prieš Ukrainą, liautųsi rengti išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, išvestų savo karines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų šaliai padarytą žalą.

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kaip
kaip
2026-09-25 16:02
o haholu aferas pinigu plovima lietuva smerkia ar bučiuoja vėliavas
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Prasideda
Prasideda
2026-09-25 15:45
Rusijos atgrasymas Ukrainoje?
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