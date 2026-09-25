Zelenskis pranešė apie JAV pasiūlymą: ruošiamasi trišaliam susitikimui su Rusija

Apie tai šalies vadovas papasakojo bendraudamas su žurnalistais, praneša „Ukrinform“.
„Kalbant apie trišalį susitikimą, amerikiečių pusė pasiūlė jį parengti ir susitikti trišaliu formatu techniniu lygmeniu“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas pažymėjo, kad šiuo metu Ukraina laukia Jungtinių Valstijų pasiūlymų dėl tokio susitikimo datos.
„Laukiame JAV pasiūlymų dėl datos. O kalbant apie vietą, Jungtinės Valstijos pasiūlė Emyratus“, – pridūrė šalies vadovas.
Derybos dėl taikos Ukrainoje
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis mano, kad gruodį vyksiantis G20 viršūnių susitikimas galėtų tapti vieta rezultatyviam trišaliam Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimui.
Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė esantis pasirengęs atvykti į G20 viršūnių susitikimą Majamyje ir susitikti su Vladimiru Putinu, jei Jungtinės Valstijos pakvies Kremliaus vadovą į šį forumą.
Balandį paaiškėjo, kad JAV planuoja pakviesti V. Putiną į Didžiojo dvidešimtuko (G20) šalių lyderių susitikimą, kuris turėtų vykti gruodžio 14–15 dienomis Majamyje, Donaldui Trumpui priklausančiame golfo kurorte.
Savo ruožtu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad V. Putino ir Ukrainos prezidento V. Zelenskio susitikimas G20 viršūnių susitikime Majamyje yra neįmanomas.
Primename, kad anksčiau V. Zelenskis pareiškė, jog Ukraina aptaria tris galimas kryptis, kuriomis būtų galima siekti paliaubų Rusijos pradėtame kare: paliaubas energetikos sektoriuje, paliaubas jūroje ir amerikiečių pasiūlytą trišalį derybų formatą.
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