Suomijos prezidentas kreipėsi į Muską su prašymu: „Tai išgelbėtų gyvybes“

Apie tai A. Stubbas kalbėjo interviu naujienų agentūrai „Reuters“.
Pažymima, kad artėjant žiemai Ukraina susiduria su dideliu oro gynybos priemonių trūkumu, siekdama atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Ukrainos pareigūnai mano, kad suteikus prieigą prie „Starlink“ Rusijos teritorijoje būtų lengviau nukreipti smūgius į priešo raketų paleidimo įrenginius.
„Būtent todėl kreipiuosi į Eloną Muską, prašydamas suteikti ukrainiečiams galimybę strateginiais tikslais naudoti „Starlink“ teritorijose, kuriose yra balistinių raketų paleidimo įrenginiai – tiek okupuotoje Ukrainos teritorijoje, tiek Rusijoje, nes tai išgelbėtų gyvybes“, – sakė Suomijos vadovas.
Įvardijo 3 dalykus, kurių reikia Ukrainai
Pasak jo, artėjant žiemai Ukrainai reikia trijų dalykų.
„Pirma, tai oro gynybos priemonės, ir net „Starlink“ tam tikra prasme galėtų tapti gera oro gynybos priemone. Antra – energetikos infrastruktūros objektai žiemai. Trečia – pinigai. Būtent ties šiais dalykais ir dirbame. Rengiame žiemos paramos paketą, nes nemanau, kad karas baigsis iki žiemos pradžios“, – sakė A. Stubbas.
Suomijos prezidento nuomone, gerai, kad rugpjūtį po JAV pasiuntinių vizitų Maskvoje ir Kyjive buvo atnaujintos Rusijos ir Ukrainos derybos, tarpininkaujant Jungtinėms Valstijoms.
„Vis dar manau, kad paprasčiausias sprendimas būtų paskelbti besąlygiškas paliaubas, kitaip tariant, iš esmės sustabdyti žudymą, kaip savo kalboje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje dar kartą pabrėžė prezidentas Trumpas“, – sakė jis.
Pasak A. Stubbo, po to būtų galima pradėti derybas dėl saugumo, teritorinių klausimų, atstatymo ir kompensacijų bei kitų klausimų.
Suomijos prezidentas mano, kad karą būtų galima įšaldyti ties dabartine fronto linija, į rytus ir vakarus nuo jos sukuriant 30 kilometrų pločio buferines zonas.
Jo nuomone, kitas tinkamiausias žingsnis galėtų būti dalinės paliaubos, apimančios energetikos ir grūdų eksporto infrastruktūros objektus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina tęsia derybas su JAV dėl galimybės naudoti palydovinę sistemą „Starlink“ Rusijos teritorijoje Ukrainos gynybos reikmėms.
Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad D. Trumpas nepalaikė Ukrainos prašymo padėti gauti E. Musko leidimą naudoti „Starlink“ ukrainiečių tolimojo nuotolio dronams Rusijos teritorijoje.
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