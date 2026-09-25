Rusija smogė Kyjivui: dronų nuolaužos krito ant daugiaaukščio, gyventojai raginti slėptis

„Solomjankos rajone bepilotis orlaivis nukrito ant negyvenamojo pastato“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Meras pabrėžė, kad sostinėje paskelbtas raketų atakos pavojus, ir paragino gyventojus likti slėptuvėse.
Anksčiau Kyjive dėl bepiločių orlaivių grėsmės buvo paskelbtas oro pavojus.
Drono nuolaužos nukrito ant daugiaaukščio
„Solomjankos rajone bepiločio orlaivio nuolaužos nukrito ant 25 aukštų gyvenamojo namo“, – teigiama pranešime.
Kyjivo miesto karinės administracijos duomenimis, taip pat žinoma apie vieną nukentėjusį žmogų, kuriam teikiama būtinoji pagalba.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per rugsėjo 24-osios naktį surengtą Rusijos ataką Kyjive žuvo du žmonės, dar devyni buvo sužeisti.
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