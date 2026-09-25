Rusiją sudrebino dronų ataka: sprogimai griaudėjo keliuose regionuose

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1590 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. rugsėjo 25 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 525 570 karių, iš kurių 1 590 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 369 priešo tankus (+2), 25 415 šarvuotųjų kovos mašinų (+13), 50 275 artilerijos sistemas (+35), 2 157 raketų paleidimo sistemas (+3), 1 669 oro gynybos sistemas, 443 karo lėktuvus (+1), 356 sraigtasparnius, 2 736 antžeminių robotų sistemas (+9), 532 575 nepilotuojamuosius orlaivius (+1 223), 5 118 sparnuotųjų raketų (+7), 35 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 153 152 transporto priemones ir kuro cisternas (+370), 4 741 specialios paskirties įrangos vienetą (+1).
Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.
CŽA įspėjimas apie Rusijos planuojamą ataką sukėlė nerimą Europoje: sureagavo ir Macronas
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą JAV žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš Viduržemio jūros.
Sočyje dygsta nauji Putino rūmai: statyboms skiriamos milžiniškos sumos
Rusijos vadovo Vladimiro Putino rezidencija Sočyje buvo iš dalies nugriauta. Tačiau jos vietoje baigiamos plataus masto naujos rezidencijos statybos. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 267 iš 295 per Rusijos naktinį puolimą panaudotų dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 267 iš 295 dronų, kuriuos Rusijos pajėgos nuo ketvirtadienio vakaro naudojo puldamos Ukrainą.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.
Nuo ketvirtadienio 18 val. priešas puolė 295 koviniais bepiločiais orlaiviais, įskaitant „Shahed“ tipo dronus (52 iš jų – reaktyviniai), taip pat „Gerbera“, „Banderol“ / Dan-T ir „Parodija“ tipo imitacinius dronus, paleistus iš Oriolo, Kursko, Milerovo, Primorsko-Achtarsko ir Šatalovo rajonų Rusijoje, taip pat iš laikinai okupuoto Donecko ir Hvardijskės laikinai okupuotame Kryme.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės.
Pirminiais duomenimis, iki penktadienio 7.30 val. oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 267 priešo bepiločius orlaivius.
Smūgių būta 16 vietų, numuštų taikinių nuolaužos nukrito keturiose vietose. Ataka tęsėsi, Ukrainos oro erdvėje vis dar buvo keli priešo bepiločiai orlaiviai.
Pranešta, kad per Rusijos dronų ataką naktį į rugsėjo 25-ąją žalos padaryta dviejuose Kyjivo rajonuose. Vienas žmogus buvo sužeistas.
Rusija smogė Kyjivui: dronų nuolaužos krito ant daugiaaukščio, gyventojai raginti slėptis
Per Rusijos bepiločių orlaivių ataką užfiksuota žala dviejuose Kyjivo rajonuose, yra vienas nukentėjęs žmogus. Apie tai, remdamasis sostinės valdžios pranešimais, informuoja „Ukrinform“.
Trumpas ir Xi Jinpingas aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą Baltuosiuose rūmuose aptarė Rusijos karą prieš Ukrainą, taip pat padėtį Artimuosiuose Rytuose ir Korėjos pusiasalyje, pranešė Kinijos užsienio reikalų ministerija.
„Abiejų valstybių vadovai taip pat apsikeitė nuomonėmis svarbiais tarptautiniais ir regioniniais klausimais, tokiais kaip padėtis Artimuosiuose Rytuose, Ukrainos krizė ir Korėjos pusiasalis“, – sakoma pranešime.
Kinijos užsienio reikalų ministerija daugiau informacijos apie diskusijas šiais tarptautinės darbotvarkės klausimais nepateikė.
Ministerija taip pat nurodė, kad Xi Jinpingas ir D. Trumpas išreiškė abipusę paramą tam, kad lapkritį Kinijoje būtų sėkmingai surengtas neformalus Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) šalių lyderių susitikimas, o gruodį Jungtinėse Valstijose – Didžiojo dvidešimtuko (G20) lyderių aukščiausiojo lygio susitikimas. Tai gali reikšti, kad abu lyderiai susitarė dalyvauti šiuose forumuose ir iki metų pabaigos ketina surengti dar du susitikimus.
JAV savo pranešimo apie D. Trumpo ir Xi Jinpingo derybas kol kas nepaskelbė.
CBS naujienų tarnybos duomenimis, derybos Ovaliajame kabinete vyko už uždarų durų. Po jų bendra spaudos konferencija nebuvo surengta.
Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje kalbėdamas su žurnalistais D. Trumpas tepasakė, kad „mūsų susitikimas buvo puikus.“
Į žurnalistų klausimus, be kita ko apie Taivaną, jis neatsakė.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prieš derybas Baltuosiuose rūmuose Xi Jinpingas pareiškė, kad Kinija ir Jungtinės Valstijos turėtų vengti konfliktų ir konfrontacijos, o abiejų šalių santykiai turėtų būti panašesni į lenktynes, o ne į susidūrimą, po kurio viena pusė laimi, o kita pralaimi.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Rusiją sudrebino dronų ataka: sprogimai griaudėjo keliuose regionuose
Naktį į rugsėjo 25-ąją bepiločiai orlaiviai atakavo iš karto kelis Rusijos regionus – sprogimai griaudėjo Sočio, Voronežo, Uljanovsko ir Permės apylinkėse. Smūgių taikiniais tapo naftos perdirbimo gamyklos ir įmonė, priklausanti koncernui „Almaz-Antey“.
Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi situaciją stebinčiais „Telegram“ kanalais.
Sočio apylinkėse, Krasnodaro krašte, griaudėjo sprogimai. OSINT bendruomenės vertinimu, taip pat yra didelė tikimybė, kad Ukrainos gynybos pajėgos atakavo Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklą Rostovo srityje. Paskutinį kartą ši gamykla buvo atakuota gegužės 31 dieną.
Vietos gyventojai praneša apie Voroneže veikiančią oro gynybą ir griaudėjančius sprogimus. Liudininkų nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip veikia oro gynybos sistemos.
Vietos gyventojų teigimu, atakos taikiniu tapo gamykla „Iskra“. Akcinė bendrovė „NPP Zavod Iskra“ gamina elektroninius komponentus, skirtus radioelektroninei įrangai, kompiuterinei technikai ir ryšio priemonėms. Įmonė priklauso koncernui „Almaz-Antey“.
Vietos gyventojai taip pat praneša apie ataką prieš Permės naftos perdirbimo gamyklą (PNOS).
Primename, kad tą pačią naktį okupuotame Luhanske kilo gaisras prekybos centre „Strojcentr“, kuris, OSINT bendruomenės duomenimis, buvo naudojamas kaip Rusijos kariuomenės logistikos centras.
Be to, praėjusią naktį Ukrainos gynybos pajėgos smogė dar dviem naftos bazėms Rusijoje – didžiausiuose Pietų federalinės apygardos regionuose.