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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pietų Korėja įsiuto ant Zelenskio

2026-09-25 10:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 10:01
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Pietų Korėja apkaltino Ukrainą atskleidus slaptą informaciją apie dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, rašoma „Telegram“ kanale UNIAN.

Pietų Korėja įsiuto ant Zelenskio (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Pietų Korėja apkaltino Ukrainą atskleidus slaptą informaciją apie dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą, rašoma „Telegram“ kanale UNIAN.

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Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas pareiškė, kad Kyjivas ir Seulas iš anksto susitarė neviešinti informacijos apie dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimą dėl galimos rizikos patiems belaisviams ir jų artimiesiems.

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Tačiau rugsėjo 23 d. Volodymyras Zelenskis apie tai prabilo per savo kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje.

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Po to Pietų Korėjos prezidentas pareiškė, kad Ukraina pažeidė susitarimą dėl konfidencialumo.

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„Negalima būti tokiems žiauriems ir neatsakingiems, kai kalbama apie tokius gyvybiškai svarbius klausimus kaip žmonių gyvybės ir nacionalinis saugumas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Būtų keista laikyti šį įvykį paslaptyje“

Ukrainos prezidento kanceliarija, komentuodama situaciją naujienų agentūrai „Yonhap“, pareiškė, kad šalis atskleidė tik patį belaisvių perdavimo faktą, nepaviešindama operacijos detalių.

Ukrainos pusės teigimu, „būtų keista laikyti šį įvykį paslaptyje“.

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ne isiuto
ne isiuto
2026-09-25 10:32
o pasake teisybe apie sita zaliaji issigimeli
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ne taip parase
ne taip parase
2026-09-25 10:34
Korejos prezidentas!!!melagiai..parasykite viska ka jis parase konkreciai apie ta zaliaji uroda!!!bijote parasyti?
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2026-09-25 10:40
Zelenskis turi spjauti aniems gerą skreplį į snukį ir parodyti P.Korėjos detales ruskių dronuose.
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