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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paskelbė Lietuvos „vatnikų“ sąrašą: jame – ir pramogų pasaulio veidai

2026-09-25 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 11:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Viešojoje erdvėje ėmė plisti sąrašas, kuriame atsidūrė ir ne vienas Lietuvos pramogų pasaulio veidas. Į jį įtraukiami žmonės, kurie viešai skleidžia dezinformaciją, pasisako prieš Lietuvą ar demonstruoja palankumą Kremliui. 

Paskelbė Lietuvos „vatnikų“ sąrašą (nuotr. www.vatnikas.com)

Viešojoje erdvėje ėmė plisti sąrašas, kuriame atsidūrė ir ne vienas Lietuvos pramogų pasaulio veidas. Į jį įtraukiami žmonės, kurie viešai skleidžia dezinformaciją, pasisako prieš Lietuvą ar demonstruoja palankumą Kremliui. 

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74

Toks sąrašas yra skelbiamas interneto svetainėje www.vatnikas.com. 

Nurodoma, kad šis projektas sukurtas tam, kad nė vienas antivalstybinis veiksmas neliktų pamirštas.

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Skelbia Lietuvos „vatnikus“

„Nuo šiol viešas Lietuvos niekinimas, spjaudymas ant savo šalies, džiaugsmas agresoriaus pergalėmis, ukrainiečių menkinimas, melagienų apie NATO skleidimas ar reikalavimai palikti Lietuvą likimo valiai – prilygs socialinei savižudybei.“

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„Kiekvienas, pasirinkęs šį kelią, turi suprasti: visuomenės, kolegų ir net artimųjų pagarba jam baigsis. <...> Čia renkame faktus, citatas ir vaizdo įrašus, dokumentuojame penktąją koloną dabar, kad rytoj nebūtų per vėlu“, – rašoma projekto aprašyme.

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Į šį sąrašą pateko dizaineris Juozas Statkevičius, socialinių tinklų veikėjas Laurynas Burovas, dainininkas Gytis Paškevičius, čiuožėjai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas ir kiti. 

Prie kiekvienos pavardės nurodoma, už kokius viešus pasisakymus ar veiksmus šie asmenys buvo įtraukti į sąrašą. 

Pavyzdžiui, prie J. Statkevičiaus pavardės cituojamas jo interviu „Sputnik Litva“.

Taip pat minimi 2019 m. „Kitokie pasikalbėjimai“, kur jo buvo paklausta, kieno yra Krymas. 

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Prie L. Burovo prisimenamas jo pasisakymas, kuriame jis teigė: „Kaip tu gali aneksuoti Krymą 2014 metais, jei tu jį jau aneksavai 1783 metais?“

Taip pat minimas jo pasisakymas, kad Ukrainos teritorijos yra „istorinės rusų žemės“.

G. Paškevičius sąraše atsidūrė dėl savo 2022 m. paskelbto „Facebook“ komentaro: „O karas čia vyko visada!!! Bet jūs susirūpinot, kai pasakė jums susirūpint.“

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Prie M. Drobiazko pavardės nurodomas jos ir P. Vanago pasirodymas Sočyje, taip pat prisimenamas vaizdo įrašas, kuriame ji dainavo kartu su  Andrejaus Peskovo žmona, buvusia profesionalia čiuožėja Tatjana Navka.

Taip pat minimas P. Vanago pasisakymas apie savo ir M. Drobiazko dalyvavimą T. Navkos organizuojamuose renginiuose Rusijoje: „Ar tokie renginiai gali būti siejami su politika – manau, kad nei Rusijoje, nei kitur negali būti siejami, daug fantazijos reikia turėti, kad vaikišką renginį susieti su politika.“

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Trūksta lyderių
Trūksta lyderių
2026-09-25 11:39
Nematau ten nei anūko, nei šimonytės, o jie juk vatnikų pagrindiniai vedliai ir įkvėpėjai ?
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Pastebėjimas
Pastebėjimas
2026-09-25 12:30
Gal paviešinkim KKB agentų sąrašą, pedofilų sąrašą, korumpuotų politikų sąrašą. Gal bus naudingiau žinoti kokioje Lietuvoje mes gyvename, o ne kažkokių ,,vatnikų", kurie turi demokratinėje valstybėje savo nuomonę.
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kaip baisu
kaip baisu
2026-09-25 11:49
Jau Lietuvoje dygsta fa ši zmo užuomazgos. Ką blogo tie žmonės padarė? Pakritikavo valdžios sprendimus, ar apskritai gyvena ne Lt ir dirba savo darbą kaip Drobiazko ir Vanagas. Bet jau yra veikėjų kurie ne tik sąrašus, bet ir duobes kasa...kur mes nueisim? Beje, Ukrainoje buvo tas pats susipriešinimas, o po to kas įvyko matom. nejau leisim tai?
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