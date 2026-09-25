Paskelbė Lietuvos „vatnikų“ sąrašą: jame – ir pramogų pasaulio veidai

Toks sąrašas yra skelbiamas interneto svetainėje www.vatnikas.com.
Nurodoma, kad šis projektas sukurtas tam, kad nė vienas antivalstybinis veiksmas neliktų pamirštas.
Skelbia Lietuvos „vatnikus“
„Nuo šiol viešas Lietuvos niekinimas, spjaudymas ant savo šalies, džiaugsmas agresoriaus pergalėmis, ukrainiečių menkinimas, melagienų apie NATO skleidimas ar reikalavimai palikti Lietuvą likimo valiai – prilygs socialinei savižudybei.“
„Kiekvienas, pasirinkęs šį kelią, turi suprasti: visuomenės, kolegų ir net artimųjų pagarba jam baigsis. <...> Čia renkame faktus, citatas ir vaizdo įrašus, dokumentuojame penktąją koloną dabar, kad rytoj nebūtų per vėlu“, – rašoma projekto aprašyme.
Į šį sąrašą pateko dizaineris Juozas Statkevičius, socialinių tinklų veikėjas Laurynas Burovas, dainininkas Gytis Paškevičius, čiuožėjai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas ir kiti.
Prie kiekvienos pavardės nurodoma, už kokius viešus pasisakymus ar veiksmus šie asmenys buvo įtraukti į sąrašą.
Pavyzdžiui, prie J. Statkevičiaus pavardės cituojamas jo interviu „Sputnik Litva“.
Taip pat minimi 2019 m. „Kitokie pasikalbėjimai“, kur jo buvo paklausta, kieno yra Krymas.
Prie L. Burovo prisimenamas jo pasisakymas, kuriame jis teigė: „Kaip tu gali aneksuoti Krymą 2014 metais, jei tu jį jau aneksavai 1783 metais?“
Taip pat minimas jo pasisakymas, kad Ukrainos teritorijos yra „istorinės rusų žemės“.
G. Paškevičius sąraše atsidūrė dėl savo 2022 m. paskelbto „Facebook“ komentaro: „O karas čia vyko visada!!! Bet jūs susirūpinot, kai pasakė jums susirūpint.“
Prie M. Drobiazko pavardės nurodomas jos ir P. Vanago pasirodymas Sočyje, taip pat prisimenamas vaizdo įrašas, kuriame ji dainavo kartu su Andrejaus Peskovo žmona, buvusia profesionalia čiuožėja Tatjana Navka.
Taip pat minimas P. Vanago pasisakymas apie savo ir M. Drobiazko dalyvavimą T. Navkos organizuojamuose renginiuose Rusijoje: „Ar tokie renginiai gali būti siejami su politika – manau, kad nei Rusijoje, nei kitur negali būti siejami, daug fantazijos reikia turėti, kad vaikišką renginį susieti su politika.“
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