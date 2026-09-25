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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Rusija šiemet ruošia kažką didelio“: Lenkija perspėja dėl Rusijos planų, mini ir Lietuvą

2026-09-25 10:34 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 10:34
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Rusija gali ruoštis didelio masto kariniams veiksmams, perspėja Lenkijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis. Niujorke vykusiame susitikime su Užsienio santykių tarybos atstovais jis pabrėžė, kad Lenkija iš daugelio šaltinių gauna nerimą keliančių signalų. Ministras taip pat atkreipė dėmesį į didėjantį Baltarusijos susirūpinimą dėl galimo įtraukimo į karą ir aptarė galimus Rusijos provokacijų scenarijus.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Rusija gali ruoštis didelio masto kariniams veiksmams, perspėja Lenkijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis. Niujorke vykusiame susitikime su Užsienio santykių tarybos atstovais jis pabrėžė, kad Lenkija iš daugelio šaltinių gauna nerimą keliančių signalų. Ministras taip pat atkreipė dėmesį į didėjantį Baltarusijos susirūpinimą dėl galimo įtraukimo į karą ir aptarė galimus Rusijos provokacijų scenarijus.

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„Gauname informacijos (...), neatskleidžiame šaltinių, tačiau jų yra daug, kad Rusija šiemet ruošia kažką didelio“, – per susitikimą Niujorke, kuriame taip pat dalyvavo Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Toiu, pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras R. Sikorskis.

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Ministro teigimu, Kremlius gali ruoštis surengti provokaciją, kuri taptų pretekstu mobilizuoti visuomenę, rašo „RMF24“.

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„Manome, kad net diktatūrose egzistuoja viešoji nuomonė, ir aš manau, kad Putinui reikia preteksto mobilizacijai. Todėl jie gali surengti išpuolį su svetima vėliava, kad galėtų pasakyti rusams: „Mus puola, todėl turime mobilizuotis“, – pridūrė R. Sikorskis.

Vicepremjeras atkreipė dėmesį į didėjančią įtampą regione ir Rusijos kaimynių susirūpinimą. Trečiadienį R. Sikorskis pirmą kartą susitiko su Baltarusijos užsienio reikalų ministru Maksimu Ryženkovu.

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„Baltarusiai labai nerimauja, kad gali būti įtraukti į karą“, – pripažino jis.

Ministras taip pat įvardijo strateginius Maskvos tikslus Baltijos jūros regione.

„Kaip žinote, Estijos Narvoje daugumą gyventojų sudaro rusai. Kai kuriuose Latvijos miestuose rusai taip pat sudaro daugumą. Jie norėtų turėti sausumos koridorių iš Baltarusijos į Karaliaučiaus sritį per Lietuvą. Nežinome, ką jie darys, tačiau turime pasiruošti, kad galėtume juos atgrasyti“, – vardijo R. Sikorskis.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Plataus masto karas?

Lenkijos užsienio reikalų ministro teigimu, Rusija būtų „pamišusi“, jei nuspręstų pradėti plataus masto invaziją į NATO valstybes. Tačiau, kaip pabrėžė jis, labiau tikėtini hibridiniai veiksmai arba provokacijos, dėl kurių būtų sunkiau aktyvuoti Šiaurės Atlanto sutarties 5-ąjį straipsnį, numatantį kolektyvinę gynybą.

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R. Sikorskio taip pat buvo paklausta apie Lenkijos gebėjimą apsiginti, jei nesulauktų Jungtinių Valstijų paramos. Jis priminė, kad Lenkija jau anksčiau yra susidūrusi su Rusijos agresija.

„Lenkija kariavo su Rusija dar prieš susikuriant Jungtinėms Valstijoms ir šį kartą taip pat stotų į kovą“, – patikino jis.

Vicepremjero vertinimu, dabartinė Maskvos strategija yra atkirsti Ukrainą nuo Vakarų paramos. Tai, anot jo, paaiškina suintensyvėjusias atakas prieš pasienio perėjimo punktus prie Lenkijos sienos.

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„Šie smūgiai kelia nerimą Lenkijoje, nes Rusijos raketos ne visada pataiko į taikinį“, – pripažino R. Sikorskis.

Nepaisant Rusijos ekonominių problemų ir senkančių rezervų, Kremlius, R. Sikorskio nuomone, gali tęsti karinius veiksmus dar metus ar dvejus.

„Nebent Ukraina sunaikintų daugiau nei pusę naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų“, – pažymėjo ministras.

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R. Sikorskis pabrėžė, kad Maskva vis dar tikisi pasinaudoti keliais turimais pranašumais.

„Rusija mano, kad dar turi dvi kortas, kuriomis gali sužaisti: mobilizaciją ir atšiaurią žiemą, taip pat Ukrainos elektros tinklų, šildymo sistemų ir didelių įmonių naikinimą. Tai jau vyksta ir griauna Ukrainos ekonomiką, tačiau ukrainiečiai taip pat turi kortų, kuriomis gali sužaisti, kaip sakė prezidentas Trumpas“, – kalbėjo jis.

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šitas
šitas
2026-09-25 10:43
elgiasi kaip neadekvatus, ar čia žurnalistai taip pateikia
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kas nors
kas nors
2026-09-25 11:14
duokit sitam idiotui kokiu nors vaistu...arba dar viena pompa nupirkit..kaip lenkai laiko ministru visiska idiota???
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Vilnius
Vilnius
2026-09-25 12:11
Lenkai iš baimės jau visas vaistines aplaistė xa xa xa
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