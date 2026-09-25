CŽA įspėjimas apie Rusijos planuojamą ataką sukėlė nerimą Europoje: sureagavo ir Macronas

Ispanijos laikraštis „El Mundo“, cituodamas ir lietuvių pareigūnus, vėlų trečiadienį paskelbė, kad CŽA įspėjo dėl iš laivų Viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją.
„Galime paneigti šią informaciją. CŽA neinformavo Prancūzijos tarnybų apie tokią ataką“, – interviu televizijoms TF1 ir „France 2“ sakė E. Macronas.
Italijos gynybos ministras Guido Crosetto anksčiau taip pat atmetė šį pranešimą.
„Ispanijos laikraščio šį rytą sukeltas nerimas, spekuliuojant apie galimas Rusijos laivų ir dronų atakas prieš Italiją, Ispaniją ir Prancūziją, niekam neduoda naudos ir nėra pagrįstas jokiais įrodymais“, – socialiniame tinkle „X“ teigė jis.
„Ir taip gyvename sunkiais bei nervingais laikais, niekam nereikia dar labiau pilti žibalo į ugnį“, – pridūrė G. Crosetto.
Dronai gali būti slepiami prekybiniuose laivuose ir paleidžiami iš Viduržemio jūros, remdamasis su įspėjimu susipažinusiais šaltiniais pranešė Ispanijos laikraštis „El Mundo“, kurį ketvirtadienį citavo portalas „TVP World“.
„El Mundo“ teigė, kad šių trijų šalių vyriausybės buvo informuotos apie galimą ataką.
„Jie naudos iš jūros paleidžiamus dronus, paslėptus laivo konteineryje; tai visai nesudėtinga“, – su anonimiškumo sąlyga laikraščiui teigė Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimas šaltinis.
„El Mundo“, remdamasis Lietuvos pareigūnais, pranešė, kad per galimą operaciją gali būti naudojami katapulta iš laivo paleidžiami dronai „Gerbera“. Laikraščio skaičiavimais, iš 200–300 km atstumo nuo kranto jie taikinį galėtų pasiekti maždaug per vieną–dvi valandas. Jų nedidelis sprogstamasis užtaisas gali sukelti gaisrą, sugadinti įrangą arba laikinai uždaryti uostą ar oro uostą.
Pranešimai apie CŽA vadovo įspėjimą
Anot „El Mundo“, Europos vyriausybės gavo įspėjimą netrukus po to, kai rugpjūtį Maskvoje lankėsi CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as. Jo metu jis, kaip pranešama, įspėjo Rusiją nepulti ir neprovokuoti NATO.
Europos šalys yra padidintos parengties dėl galimo Rusijos kišimosi ir baiminasi, kad Maskva gali taikytis į Kyjivo rėmėjus Vakaruose, Kremliaus invazijai į Ukrainą tęsiantis toliau.
Šį mėnesį Berlynas apkaltino Maskvą, rugpjūtį Leipcigo oro uoste radus sprogmenų prikrautų dronų. Jei jie būtų sprogę, galėjo pareikalauti žmonių aukų.
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