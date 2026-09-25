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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sočyje dygsta nauji Putino rūmai: statyboms skiriamos milžiniškos sumos

2026-09-25 08:16 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 08:16
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Rusijos vadovo Vladimiro Putino rezidencija Sočyje buvo iš dalies nugriauta. Tačiau jos vietoje baigiamos plataus masto naujos rezidencijos statybos. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas EPA
GALERIJA (14)

Rusijos vadovo Vladimiro Putino rezidencija Sočyje buvo iš dalies nugriauta. Tačiau jos vietoje baigiamos plataus masto naujos rezidencijos statybos. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“.

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BBC Rusijos tarnyba išsiaiškino, kad Sočyje esančios rezidencijos „Bočarov Ručej“ teritorijoje vyksta įslaptintos naujos Kremliaus vadovo rezidencijos statybos.

Darbai vykdomi pagal Federalinės apsaugos tarnybos (FSO) valstybinį gynybos užsakymą, o rangovas pasirinktas iš V. Putino draugo aplinkos.

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2024 metais oficialioje Rusijos diktatoriaus rezidencijoje Sočyje „Bočarov Ručej“ pradėti griauti seni pastatai. Valdžia viešai nepranešė nei apie griovimo darbus, nei apie jų priežastis.

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Paaiškėjo, kad nugriauti ne visi pastatai. Pietinėje rezidencijos teritorijos dalyje išliko 2014 metų olimpinėms žaidynėms pastatytas „Bočarov Ručej-2“ korpusas. Būtent jame V. Putinas priima aukšto rango svečius, pavyzdžiui, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovą Rafaelį Grossi.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Plataus masto statybos

Nugriautų pastatų vietoje šiuo metu intensyviai vyksta naujos statybos. BBC išanalizuotose palydovinėse nuotraukose matyti, kad iki 2026 metų rudens jau buvo iškilę naujų korpusų stogai. Naujieji pastatai užima gerokai didesnį plotą nei ankstesnė rezidencija.

BBC aptiko darbo skelbimų, kuriuose ieškoma darbuotojų V. Putino rezidencijos statyboms.

Kai kuriuose skelbimuose „Bočarov Ručej“ buvo įvardyta tiesiogiai, o kituose ryšį su prezidentinės rezidencijos statybomis išdavė nurodytos darbo sąlygos.

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Pavyzdžiui, viename skelbime buvo ieškoma darbuotojų dviejų aukštų pastato statyboms „saugomoje teritorijoje, į kurią patenkama su leidimais“, siūlant vienetinį darbo užmokestį grynaisiais pinigais.

Kitame skelbime jau buvo kalbama apie keturių aukštų pastatą teritorijoje, į kurią patenkama tik su leidimais ir kurioje tikrinami pasai.

Iš pradžių statybininkams keliami reikalavimai atitiko aukštą objekto statusą. Vėliau jie buvo sušvelninti. Darbdaviai buvo pasirengę įdarbinti ir Baltarusijos, Kazachstano bei Kirgizijos piliečius.

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Be atlyginimo, darbuotojams buvo siūlomas apgyvendinimas, pavyzdžiui, „nakvynės namuose su baseinu“ arba bute.

Iki 2025 metų rudens statybos jau vyko visu pajėgumu.

„Konstrukcija nesudėtinga. Iš pradžių užbaigiame du aukštus, paskui statome pastatą nuo nulio, techninė priežiūra nėra griežta“, – buvo rašoma monolitinių konstrukcijų montuotojų darbo skelbime.

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Leidinio teigimu, atlyginimą žadėta mokėti grynaisiais pinigais.

„Rusijos Federacijos saugumo tarnybos ir vidaus tarnybos kontroliuoja pinigų srautus, todėl viskas sąžininga ir skaidru“, – tikino darbuotojų atrankos specialistai.

2026 metais darbo pasiūlymų pobūdis pasikeitė: dabar objektui ieškoma vidaus apdailos ir įrengimo specialistų, kurie montuotų šviestuvus, santechnikos įrangą ir duris.

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Kiek kainuoja naujoji rezidencija?

Leidiniui nepavyko viešai prieinamuose šaltiniuose rasti naujosios rezidencijos projekto.

Palydovinėse nuotraukose matyti keli statomi dideli korpusai. Tačiau vien iš vaizdų neįmanoma nustatyti jų paskirties ir aukštų skaičiaus.

Bendra naujojo komplekso kaina taip pat nežinoma, tačiau apie darbų mastą galima spręsti iš statybininkų brigadoms teikiamų pasiūlymų.

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Darbo skelbimuose atskirų rangos darbų biudžetai siekė nuo 90 iki 500 mln. rublių (nuo maždaug 931 tūkst. iki 5,17 mln. eurų), o bendra jų vertė viršijo milijardą rublių (10,35 mln. eurų).

Putinas bijo skristi į Sočį

Vis dėlto Rusijos vadovas šiuo metu Sočyje lankosi retai dėl Ukrainos dronų keliamos grėsmės.

„Financial Times“ duomenimis, iki 2022 metų V. Putinas Sočyje apsilankydavo 24 kartus per metus, 2022 metais – 13 kartų, o 2024 ir 2025 metais – vos po du kartus.

Anksčiau „RBC-Ukraina“ rašė, kad V. Putinas, atnaujinęs vizitus į Rusijos regionus, nustojo lankytis europinėje šalies dalyje, kurią reguliariai pasiekia Ukrainos bepiločiai orlaiviai.

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