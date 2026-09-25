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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: lietuvio įmonė Rusijoje planuoja investiciją

2026-09-25 09:08 / šaltinis: ELTA
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2026-09-25 09:08
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Lietuvos piliečio Egidijaus Kuros valdoma Rusijos pakavimo įrangos gamybos bendrovė „Tauras-Feniks“ Sankt Peterburge įgyvendina strateginiu pripažintą investicinį projektą, kurio vertė gali siekti iki 7 mlrd. rublių (apie 72 mln. eurų), skelbia portalas „Verslo žinios“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)

Lietuvos piliečio Egidijaus Kuros valdoma Rusijos pakavimo įrangos gamybos bendrovė „Tauras-Feniks“ Sankt Peterburge įgyvendina strateginiu pripažintą investicinį projektą, kurio vertė gali siekti iki 7 mlrd. rublių (apie 72 mln. eurų), skelbia portalas „Verslo žinios“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.

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Pats verslininkas teigia apie įmonėje vykstančius procesus nežinantis, portalui sakė Rusijoje nesilankęs nuo 2019 metų ir jokių pajamų iš jam priklausančios įmonės negaunantis.

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Teigiama, jog Sankt Peterburgo statybos priežiūros tarnyba bendrovei išdavė leidimą statyti beveik 80 tūkst. kv. metrų pakavimo ir įpakavimo įrangos gamyklą.

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Miesto valdžia 2022 metais „Tauras-Feniks“ viso ciklo mašinų gamybos projektui suteikė strateginės investicijos statusą.

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2025 metų finansinės atskaitomybės duomenimis, „Tauras-Feniks“ gavo 3,35 mlrd. rublių (apie 34,5 mln. eurų) pajamų ir uždirbo 8,6 mln. rublių (apie 89 tūkst. eurų) pelno.  2024 metais bendrovės pelnas siekė 25,8 mln. rublių.

„Tauras-Feniks“ pernai pateko į Rusijos juridinių asmenų registro sudaromą 100 geriausių šalies įmonių sąrašą.

Anot portalo, Rusijos žiniasklaida kaip pagrindinį „Tauras-Feniks“ naudos gavėją buvo įvardijusi kitą Lietuvos pilietį Sigitą Mickų, kuris dabar vadovauja 2010 m. nuo „Tauras-Feniks“ atskirtai Italijos pakavimo įrenginių maisto ir ne maisto pramonei gamintojai „Sigitaspak“.

Lietuvoje S. Mickui priklauso nekilnojamojo turto įmonė „Toyama Solutions“, kurios direktorius – E. Kura.

indeliai.lt

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