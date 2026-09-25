„Mus vejasi meška!“: ramus pasijodinėjimas žmonėms virto tikru košmaru

Kaip matyti iš socialinio tinklo paskyros „Alpaki u Klaudii“ administratorės pasakojimo, meška vijosi tris žmones.
„Penktadienį, rugsėjo 18 dieną, kartu su draugu jojau netoli Čystogarbės, šalia Vahalovskio viršukalnės“, – pasakojimą pradėjo moteris.
Vienu metu įrašo autorė pastebėjo iš aukštos žolės išbėgusį vyrą.
Meška Pakarpatėje galėjo užpulti vyrą: „Nusprendėme, kad ir mums reikia bėgti“
Vyras pasirodė maždaug už 40 metrų priešais moterį.
„Mus vejasi meška!“
„Jis buvo labai išsigandęs, bėgo, klupinėjo ir iš siaubo nuolat dairėsi atgal. Nusprendėme, kad jeigu jis taip paniškai nuo kažko bėga, tai ir mums reikia sprukti“, – pasakojo moteris.
Įrašo autorė ir jos draugas iš pradžių manė, kad vyrą vejasi elnias. Tačiau tikrovė pasirodė gerokai rimtesnė, rašo „Onet“.
„Kai pradėjome joti šalin, draugas atsigręžė ir sušuko: „Mus vejasi meška!“ Jodama šuoliais atsisukau ir pamačiau iš paskos bėgančią mešką“, – rašė moteris.
Kai ji atsigręžė, meška jau buvo pasiekusi vietą, kurioje moteris su arkliu apsisuko.
„Vos prieš akimirką ji turėjo būti visai šalia vyro, kuris pargriuvo ir slėpėsi žolėje. Vėliau vyras mums patvirtino, kad meška iš tiesų jį vijosi“, – pridūrė ji.
„Įsibėgėjusi meška pamatė mūsų arklius ir visu greičiu pasileido mūsų link. Sprukome atgal Vahalovskio viršukalnės kryptimi, namų link. Meška mus vijosi maždaug 300 metrų“, – pabrėžė moteris.
Paskutinį kartą gyvūnas buvo pastebėtas artėjantis prie viršukalnės, kai moteris jau leidosi kita kalno puse.
Nuo meškos bėgusį vyrą automobiliu pasiėmė jo pažįstamas.
„Mes jam nekėlėme jokios grėsmės, nes pradėjome tolti dar prieš jį pamatydami. Buvo tylu, nesigirdėjo šūvių, nebuvo vėjo, niekas meškos neerzino“, – pridūrė moteris.
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