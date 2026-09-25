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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis prabilo apie milžinišką pinigų trūkumą: „Visi supranta, kad Ukrainos negalima palikti vienos“

2026-09-25 13:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 13:48
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Didelė dalis Ukrainos 27 mlrd. JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, rugsėjo 25 d. pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Didelė dalis Ukrainos 27 mlrd. JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, rugsėjo 25 d. pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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V. Zelenskio pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino „blogiausia biudžeto padėtimi“ nuo 2022 metų, rašo „Kyiv Independent“.

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Ministras pirmininkas Serhijus Koreckis rugsėjo pradžioje pareiškė, kad parlamentui delsiant patvirtinti būtinus teisės aktus gali kilti pavojus didelei daliai numatyto 29,5 mlrd. JAV dolerių tarptautinio finansavimo.

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V. Zelenskis teigė, kad dalis finansavimo trūkumo susijusi su karių atlyginimais, tačiau didžioji deficito dalis atsirado dėl poreikio gaminti bepiločius orlaivius ir raketas.

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„Maždaug trečdalis (27 mlrd. JAV dolerių), o gal net šiek tiek daugiau, skirta bepiločiams orlaiviams sausio, vasario ir kovo mėnesiams. Jei jų neužsakysime ir už juos nesumokėsime spalį bei lapkritį, sausį ir vasarį susidursime su rimtais iššūkiais“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Visi supranta, kad Ukrainos negalima palikti vienos“

V. Zelenskis teigė aptaręs Ukrainos finansavimo poreikius su Europos Sąjungos (ES), Tarptautinio valiutos fondo (TVF), verslo ir finansų grupių atstovais ir sulaukęs „teigiamo bei konstruktyvaus partnerių atsako“.

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„Visi supranta, kad labai svarbu padengti šį deficitą. Visi supranta, kad Ukrainos negalima palikti vienos ir kad turime daugiau investuoti į Ukrainoje gaminamus bepiločius orlaivius ir raketas“, – pridūrė prezidentas.

ES pareigūnai teigia, kad Kyjivas, norėdamas ir toliau gauti finansavimo išmokas, privalo įgyvendinti su partneriais sutartas reformas. Ukrainos parlamentas jau kelis mėnesius delsia priimti teisės aktus, nuo kurių priklauso Vakarų finansavimo skyrimas.

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Tikimasi, kad ministras pirmininkas Serhijus Koreckis, finansų ministras Serhijus Marčenka ir užsienio žvalgybos vadovas Rustemas Umerovas, prižiūrintis iniciatyvą „Drone Deal“, artimiausiu metu parengs mechanizmą, kuris leistų užtikrinti reikiamą finansavimą.

V. Zelenskio teigimu, dalį lėšų būtų galima gauti pagal „Drone Deal“ iniciatyvą. Kyjivo su keliomis valstybėmis pasirašyti susitarimai yra platesnių Ukrainos pastangų plėsti bendradarbiavimą bepiločių orlaivių technologijų srityje su partneriais Europoje ir už jos ribų dalis. Įgyvendindama šiuos susitarimus Ukraina taip pat dalijasi savo kovine bepiločių sistemų naudojimo patirtimi.

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kodėl
kodėl
2026-09-25 14:13
neduodat ukrainos vagims pinigų?lietuva vėl galėtų paimti kreditą Ukrainai,nes jų prokurorai ir ministrai laukia su tuščiais maišais euroavinų pinigų.
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Taigi
Taigi
2026-09-25 14:23
Zeliai taikos ir nereikia nes jau priprato gyventi na chaliavu pinigai plaukia iš visų pusių
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Vagis
Vagis
2026-09-25 15:10
Jeigu neduos niekas pinigu teks vogtus sunesti atgal
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