Rusai suskubo gelbėtis nuo galimos mobilizacijos: puolė pirkti būstus užsienyje

Sandorių skaičius buvo 38 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
Augantį susidomėjimą Tailandu patvirtina ir kiti nekilnojamojo turto rinkos dalyviai. Investicinės bendrovės „Izbushka Properties“ direktoriaus Aleksejaus Igošino teigimu, sausio–rugpjūčio mėnesiais rusų sudarytų nekilnojamojo turto sandorių skaičius šalyje išaugo 45 proc., o investicijų apimtis – 65 proc.
Absoliučių rodiklių jis nepateikė, tačiau pažymėjo, kad Rusijos piliečiai pakilo į antrąją vietą tarp užsienio pirkėjų Tailando nekilnojamojo turto rinkoje. Jiems tenka 12,6 proc. visų sandorių, palyginti su 7,9 proc. prieš metus.
Bendrovės „Kalinka“ duomenimis, Tailandas yra antra pagal populiarumą Rusijos piliečių nekilnojamojo turto įsigijimo kryptis po Jungtinių Arabų Emyratų (JAE). Puketui tenka 63 proc. užklausų, Patajai – 21 proc., o Bankokui ir Samujui – po 8 proc.
Mobilizacijos banga Rusijoje
Pranešimai, kad po rugsėjį Rusijoje vykusių rinkimų gali prasidėti nauja mobilizacijos banga, sklando jau kelis mėnesius. Vien rugpjūtį apie tokią galimybę, remdamiesi savo šaltiniais, įspėjo leidiniai „The Wall Street Journal“, „The New York Times“ ir „Financial Times“. Panašius pareiškimus yra išsakęs ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Kaip rašė „Bloomberg“, naujos mobilizacijos bangos baiminasi net Rusijos pareigūnai ir kariuomenės šaukimo punktų darbuotojai. Dėl šios priežasties jie pataria savo artimiesiems išvykti iš šalies.
Agentūros duomenimis, Kremlius planuoja į karą pasiųsti dar 300 tūkst. žmonių.
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