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Ruginienė perspėjo savivaldybes: reikia pasiruošti didesniam šildymo kompensacijų prašymų srautui

2026-09-25 12:55 / šaltinis: ELTA
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2026-09-25 12:55
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Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną, augant šildymo kainoms, daugės gyventojų, besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybes – pasiruošti didesniam jų srautui.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė parengtą devynių priemonių šeimos politikos priemonių paketą už beveik 770 mln. eurų (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną, augant šildymo kainoms, daugės gyventojų, besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybes – pasiruošti didesniam jų srautui.

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„Kol kas dar negaliu pasakyti (kiek valstybės lėšų gali reikėti šildymo kompensacijoms – ELTA), nes mes galime apskaičiuoti, kiek piliečių gali pretenduoti į šildymo kompensacijas, bet nebūtinai visi kreipsis ir visiems reikės tos kompensacijos. Tai, kad augančios kainos visada atveria didesnį skaičių prašančiųjų, yra faktas ir mes prognozuojame, kad šį šildymo sezoną tikrai bus taip“, – žurnalistams sakė I. Ruginienė.

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Pasak ministrės, šiemet gyventojams taip pat supaprastinta šildymo kompensacijų skyrimo tvarka – pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui.

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„Šiemet supaprastinome tvarką, kad žmogui užtenka vieno prašymo visam sezonui ir jam nereikės kelis kartus prašyti ir pratęsinėti to laikotarpio. Taip bus gerokai paprasčiau ir greičiau“, – teigė ji.

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I. Ruginienė taip pat tikino, kad gyventojai neturėtų vengti kreiptis dėl kompensacijos, net jei prašymo nagrinėjimas užtruktų.

„Tikrai galima tą daryti ir nereikia bijoti, net jei prašymo nagrinėjimas šiek tiek užtruks – kompensacija vis tiek turės būti išmokėta už visą sezoną. Labai tikiuosi, kad savivaldybės ruošiasi ir nebus tų nesklandumų bei užstrigimų, kaip įprastai būna prieš šildymo sezono atidarymą, kai prašymų daug ir jie per ilgai nagrinėjami“, – aiškino ministrė.

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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti 15–20 proc., tačiau galutinę kainą lems kuro kainos ir oro sąlygos.

Kaip skelbė ELTA, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. PVM mokestį šildymui. Parlamento Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas tam griežtai nepritarė, teigdamas, jog valstybė neturi pinigų.

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Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu sakė, kad lengvatinis PVM šildymui buvo per daug bendra priemonė, kuria naudojosi ir tie gyventojai, kuriems šildymo kaštai nekelia jokio spaudimo.

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose. 

Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).

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