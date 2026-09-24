Netrukus įjungs šildymą net jei lauke bus šilta? „Sąskaitos bus didelės“

Energetikai perspėja, kad šiluma kainuos apie ketvirtadaliu brangiau negu prieš metus, o sąskaitas dar labiau didins PVM. Tad nuo didžiulių sąskaitų išgelbėtų tik šilta žiema.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Jau po savaitės Lietuvoje prasidės šildymo sezonas, o girdėdami prognozes, kad šiemet šiluma kainuos apie 40 proc. brangiau nei prieš metus, panevėžiečiai ginčijasi, ar nevertėtų šildymo sezono pradžią kuo ilgiau atidėti:
„Blogai, mūsų kišenės nukentės, man dar nereikia.“
„Jau vėsuma, užsikloti gali, užsidengti, gal bus dar šalčiau.“
„Kompensaciją gautum, gal ir gerai vertintum, bet ankstoka, geriau nuo pusės spalio.“
„Nereikėtų, dar normali temperatūra.“
Paaiškino, kodėl brangs šildymas
O Lietuvos bankas skelbia, kad dėl karo Irane ir padidintų mokesčių šiemet 40 proc. jau pabrangusi šilumos energija Lietuvoje labai išsišoka europiniame kontekste, mat ES šiluma per metus vidutiniškai pabrango vos 5 proc.
„Skirtingos valstybės naudoja skirtingas priemones šilumos energijai gaminti. Gal atsinaujinančių, kitokių šaltinių gali būti daugiau, gali būti skirtinga kainodara šilumos energijos ir mokestinė sąranga, dėl PVM lengvatos panaikinimo ketvirtadalis pabrangimo paaiškinamas“, – teigia Lietuvos banko departamento direktorė Kotryna Tamoševičienė.
Seimo Energetikos ir darnios plėtros komiteto vadovą Algirdą Butkevičių toks Lietuvos šildymo kainos padidėjimas europiniame kontekste piktina.
„Daugelyje ES šalių energetikos kainų augimo suvaldymas buvo reguliuojamas politikų sprendimais. Kurios šalys jokių sprendimų nepriėmė, energetikos sektoriuje degalų ir šilumos kainos augo labai sparčiai“, – teigia A. Butkevičius.
„Žiemai ruoškis vasarą“
Vyriausybė, anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus, ir toliau neketina mažinti PVM šildymui, nes ši lengvata pamalonintų ir pasiturinčius gyventojus, ir tik nepasiturintiems žada šildymo kompensacijas. Na, o bent kažkiek atpiginti šildymą Vyriausybė planuoja nuo naujųjų metų, padidindama biokuro pasiūlą iš valstybinės urėdijos ir užsienio, taip vildamasi biokuro kainos sumažėjimo.
„Sąskaitos bus didelės, neabejoju, kad į kompensacijas galinčių kompensuoti skaičius prasiplės. Toks pagalbos mechanizmas bus teikiamas kaip iki šiol. Viską darėme, koks pokytis įvyko, ar pavyks, bet ne per artimiausias savaites, super kažko nenuveiksi“, – sako M. Sinkevičius.
Visgi opozicijos atstovai kaltina valdančiuosius dėl šilumos kainų susigriebus pavėluotai.
„Kaip geroje patarlėje, žiemai ruoškis vasarą, vieni ruošėsi vasarą, o kiti laukė paskutinio momento, o paskui cypia, kad brangios kainos. Šilumininkai turi mokytis iš gerųjų pavyzdžių, naudoti mažiau dujų ir renovuotis“, – teigia Seimo narys, liberalas Simonas Gentvilas.
Energetikos reguliavimo taryba ir šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas artėjantį sezoną brangs iki 25 proc., palyginti su praėjusiu, o galutinė kaina dar 12 proc. padidės dėl šiemet panaikintos PVM lengvatos. Tad nuo didesnių sąskaitų gyventojus išgelbėtų nebent šiltesnė už praėjusią žiema.
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ar išaugusios kainos pagrįstos