Remigijus Milašius prabilo apie pakibusį Europos čempionato biudžetą: „Aš pripratęs neturėti pinigų ir kažką padaryti“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Lietuvos krepšinio lygos prezidentu Remigijumi Milašiumi.
Ar ketinate kandidatuoti į asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentus?
Taip, pradėjau rinkti popierėlius, kuriuose yra numatyta tvarka.
Ką rinksitės į rinktinės trenerio postą ir kas eis kartu į komandą?
Mes ir posėdyje apie tai kalbėjome, kad yra neetiška kalbėti apie tai, jeigu darbus keli kandidatai daro ir nebūtinai Remigijus laimės. Tai nėra gražu. Su vienu aš eisiu į kovą, o su kitu matysiu, kad nebus. Ir tie patarėjai, sakykime, kurie daug metų krepšinyje, aš turiu keletą pavardžių, suprantate, kurie su manimi kartu eitų, ir ta rinktinė praktiškai būtų kaip atskiras vienetas. Mano toks metodas visur yra – ir savo įmonėse, ir čia krepšinyje – kiekvienas turi atsakyti už savo darbą ir netrukdyti jam dirbti. O ką reikia jau konsoliduoti, susijungti, mes pašnekame ir susirinkimų metu.
Girdime tris pavardes – Žibėnas, Songaila, Adomaitis. Kuris jums labiau prie širdies?
Jie visi man prie širdies. Tą reikia su žmonėmis susitarti, ar jie nori to. Žinote, tinklalaidėse visi sako: „Mes jau kalbėjome su Songaila, kalbėjome su Adomaičiu“. Kaip išryškėjo – nei su vienu niekas nekalbėjo.
O jūs gal kalbėjote su kuriuo nors?
Aš irgi nei su vienu nekalbėjau.
Jeigu jūs laimėtumėte, ar jau turite apsitarę, kas su jumis eitų?
Dalį jau turiu apsitaręs. Aš gi neateinu iš dangaus, šitoje sistemoje esu jau 13 metų.
Pasitelks savo LKL patirtį
Kaip gelbėtumėte krepšinį, ar rinktinei jau nebepadės net naujas treneris?
Prieš 13 metų, kai aš atėjau į LKL, buvo panaši situacija – nei pinigų, nei tos bendruomenės siauros. Ten 10 ar 12 klubų buvo. Irgi neradome vietos, sakykime taip. Tai buvo darbas ir ne per vieną dieną tas buvo pasiekta. Dabar mes gerbiame, mylime vienas kitą, patinka viskas. Kai viskas sėkmingai – viskas gerai, bet kai visko trūksta, dar tos nelaimės. Sakykime, sprendimas dėl moterų trenerio – FIBA priėmė drastišką sprendimą.
Gal buvo už ką?
Gal ir buvo už ką. Žinote, kai moteris ateina iš pažinties pas įmonę, kuri dirba – vienaip kalba. Gal ji buvo pakviesta į federaciją anonimine apklausa, bet bijodama, kad ją gali išmesti iš rinktinės, visko nepasakė. O kai atvažiavo anoniminiai atstovai iš FIBA, gal pasakė ką kita. Ir yra trečias variantas. Man nepatinka tie lengvi variantai. Reikia tikėti tuo, kaip Lietuva apklausė ir kaip FIBA apklausė. FIBA priėmė drastišką sprendimą, ir yra kaip yra. Tai irgi turi didelės įtakos prieš Europos čempionatą.
Kokie laukia santykiai su „Žalgiriu“?
Iš kur bus gauti trūkstami pinigai Europos čempionatui ir kas bus toliau?
Dėl tų pinigų, kiek man dabar aišku iš aplinkos, pagal susitarimą tie pinigai tikrai nėra paskirti. Susitikimas buvo, bet jis neįteisintas, neįformintas ir nebuvo priimtas Vilniaus miesto taryboje. Nežinau, kas dabar. Yra įvairūs sprendimai. Tas čempionatas tikrai vyks Lietuvoje, tai mūsų veidelis.
Ar rasite pinigų?
Pinigų rasime – visada yra problema pinigai. Aš pripratęs neturėti pinigų ir kažką padaryti.
Kaip klostysis federacijos ir „Žalgirio“ bendradarbiavimas, ar paskolins savo žvaigždes?
Neskolins, o duos.
Ar esate tikras?
Taip. Su šiais žmonėmis petis į petį važiuoji 13–14 metų, mes nesvetimi, dažnai pasikalbame.
Bet juk dabar santykiai tarp „Žalgirio“ ir federacijos įtempti?
Aišku įtempti. Visi mes tą žinome. Būna tarp žmonių santykiai, kai vienas kitam nepatinka ir negali būti kartu, tai čia panašus variantas.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.