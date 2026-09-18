Sėskime į laiko mašiną: TV6 kviečia nusikelti į 2015-ųjų Europos čempionato pusfinalį

Rungtynes žiūrėkite penktadienį, 22 val. tiesiogiai per TV6.
Pusfinalio rungtynes su Serbija lietuviai laimėjo 67:64, taip rinktinė ne tik užsitikrino vietą finale, bet ir bilietą į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.
„Aišku, kad patenkinti, laimingi, pavargę. Žinote, su 20 klaidų ir dviem tritaškiais laimėti prieš Serbiją... Parodėme gerą charakterį, stengėmės iš paskutiniųjų, darėme daugiausiai, ką buvome sutarę, ne viskas pavyko. Pakankamai gerai sustabdėme žaidimą „du prieš du“ ir nedavėme antrųjų šansų. Ir stengėmės nervuoti Teodosičių, visąlaik jį atakuoti“, – tuomet iškart po rungtynių kalbėjo treneris Jonas Kazlauskas.
Po pergalės strategas leido sau ir pajuokauti, kai žurnalistai uždavė klausimą apie iškovotą tiesioginį kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.
„Galėčiau ir pajuokauti, bet prirašysite. Buvau jau keturiose olimpiadose. Neinu į atidarymus ir uždarymus. Čia apie mane. Sabas juokauja, kad atsibodo jam tie finalai. Visi suranda kažką. Jūs švelniau su tais dalykais“, – surimtėjęs prašė žiniasklaidos atstovų J. Kazlauskas.
Po pusfinalio rungtynių buvo kalbintas ir legendinis Lietuvos krepšininkas Šarūnas Marčiulionis.
„Smagu, kad vyrai parodė charakterį, kad viskas taip įvyko. Manau, kad ant tos bangos važiuosime toliau į priekį“, – sakė Š. Marčiulionis.
Tiesa, ne viskas buvo malonu laimėjus pusfinalį, mat Jonas Mačiulis iš serbų sirgaliaus sulaukė grasinimų išžudyti visą šeimą.
„Ne tai, kad skaudu, bet verčia susimąstyti. Tai rašo ne vaikai, o žmonės metuose – po 30-40 metų“, – sakė krepšininkas.
Pusfinalio rungtynėse su Serbija rezultatyviausias Lietuvos rinktinėje buvo Jonas Valančiūnas, surinkęs 15 taškų, po 13 pelnė Renaldas Seibutis ir Mindaugas Kuzminskas
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