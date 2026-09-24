Degalų kainoms pakilus iki aukštumų – Sinkevičiaus žinia: „Neišvengiamai turėsim...“

Jos dydį Vyriausybė, pasak premjero, turėtų numatyti kitų metų biudžete, tačiau pabrėžė, kad ši idėja dar nėra „išdirbta“.
„Neišvengiamai turėsim numatyti ir numatysime, tiktai kokia – ar pilna apimtimi, ar daline apimtimi“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius. paklaustas, ar kitų metų biudžete bus numatytas mažesnis CO2 dedamosios didinimas.
Premjeras: kuro akcizo CO2 dedamoji kitąmet turėtų augti mažiau nei numatyta
Vyriausybės vadovo teigimu, kitiems metams numatytą akcizo kilimą būtų galima nukelti į ateitį arba suspenduoti: „Galbūt galima bus arba suspenduoti arba tam tikrus dalykus, kuriuos mes esam padarę, nukelti į ateitį“.
„Vėlgi čia gal nereiktų neišdirbtų idėjų siūlyti, bet Energetikos ministerija apie tai galvoja. Gal mano pasisakymas labai ankstyvas paskatins ir diskusijas tarp ekspertų“, – pridūrė premjeras.
M. Sinkevičius svarstė, kad CO2 dedamoji gali būti susijusi su Lietuvos įsipareigojimais dėl RRF plano lėšų.
„Yra pirminė idėja ir buvo referencija, kad gal neskubėkim, nes greičiausiai tai susiję su mūsų RRF pinigais ir įsipareigojimais, kuriuos mes įvykdėm, kad gautume pinigus. Kad nebūtų taip, kad padarėm darbą, atpiginom (kurą – BNS), bet iš tikrųjų pasidarėm sau meškos paslaugą. Tai kol kas tai labai ankstyva stadija, bet greičiausiu įmanomu laiku pabaigsim šitą diskusiją ir išsiaiškinsim, ar tai galėtų veikti ir ar tai nesukeltų kažkokių finansinių pasekmių valstybei“, – aiškino politikas.