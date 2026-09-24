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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Degalų kainoms pakilus iki aukštumų – Sinkevičiaus žinia: „Neišvengiamai turėsim...“

2026-09-24 14:13 / šaltinis: BNS / aut. / / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. / / Publikavo:
2026-09-24 14:13
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Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją.

Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir Vyriausybei svarstant priemones, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją.

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Jos dydį Vyriausybė, pasak premjero, turėtų numatyti kitų metų biudžete, tačiau pabrėžė, kad ši idėja dar nėra „išdirbta“.

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„Neišvengiamai turėsim numatyti ir numatysime, tiktai kokia – ar pilna apimtimi, ar daline apimtimi“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.  paklaustas, ar kitų metų biudžete bus numatytas mažesnis CO2 dedamosios didinimas.

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(2 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalai

Premjeras: kuro akcizo CO2 dedamoji kitąmet turėtų augti mažiau nei numatyta

Vyriausybės vadovo teigimu, kitiems metams numatytą akcizo kilimą būtų galima nukelti į ateitį arba suspenduoti: „Galbūt galima bus arba suspenduoti arba tam tikrus dalykus, kuriuos mes esam padarę, nukelti į ateitį“.

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„Vėlgi čia gal nereiktų neišdirbtų idėjų siūlyti, bet Energetikos ministerija apie tai galvoja. Gal mano pasisakymas labai ankstyvas paskatins ir diskusijas tarp ekspertų“, – pridūrė premjeras.

M. Sinkevičius svarstė, kad CO2 dedamoji gali būti susijusi su Lietuvos įsipareigojimais dėl RRF plano lėšų.

„Yra pirminė idėja ir buvo referencija, kad gal neskubėkim, nes greičiausiai tai susiję su mūsų RRF pinigais ir įsipareigojimais, kuriuos mes įvykdėm, kad gautume pinigus. Kad nebūtų taip, kad padarėm darbą, atpiginom (kurą – BNS), bet iš tikrųjų pasidarėm sau meškos paslaugą. Tai kol kas tai labai ankstyva stadija, bet greičiausiu įmanomu laiku pabaigsim šitą diskusiją ir išsiaiškinsim, ar tai galėtų veikti ir ar tai nesukeltų kažkokių finansinių pasekmių valstybei“, – aiškino politikas.

indeliai.lt

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Siaip tai
Siaip tai
2026-09-24 16:10
Seimunams reiketu atsisakyti parlamentiniu lesu, ministerijos ir ju pavaldzios istaigos neturetu daryti jokiu baliu, 13 atlyginimu, kurie apiforminami kaip uz gerus metu rezultatus arba uz svarbiu uzduociu ivykdyma. cekiuku atsisakyti.Savivaldybes turetu Jei visi verzemes dirzus, tai visi verskimes. Gal tada galveles prades mastyti, kad reikia kuro akciza mazinti.
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gėda
gėda
2026-09-24 16:01
tai daryk ka nors kaip latviai daro lenkai kai latviai nebeleidžia autobusu i rusija tai pirmi lietuvoj prabilo gal ir mums reikia tai dėl degalu daryk nemiegok nes bus pervėlu paskui kai visi kitu biudžetus pildys
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Niekas nesikeis
Niekas nesikeis
2026-09-24 16:33
sioje stebuklu salyje,kainos augs toliau visko ar tai, maistas ar kuras. Ka lovio nevykeliai tarskai, visiskai dzin, ju kasdienine propaganda ar pazadai yra 0 sveiku..Ka jie zino tai kelti mokescius vogti babkes kisti svetimiems viska,o savus dar labiau 2lkinti kada nori,kiek nori ir kaip nori..Vagiu,korupcijos xieroves valstybele..
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