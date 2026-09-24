Dėl degalų kainų – ministro žinia: netrukus skelbs priemones

T. Valys pabrėžia, kad siekiant mažinti degalų kainas analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą, tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės, jo teigimu, kelia abejonių.
„Skaičiavimai atlikti, tik kelia abejonių, kiek buvusi iniciatyva, sumažinusi simboliškai (dyzelino – BNS) kainą, pasiteisino. Ji biudžetui kainavo labai brangiai. Vis dar skaičiuojami tokie sprendimai, jei ir būtų taikomos priemonės, susijusios su akcizo mažinimu, nes taip pat įvertinamas nuo Naujųjų metų užprogramuoto kilimo dėl CO2 dalies ir papildomų kitų Europos Sąjungos įsipareigojimų“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė ministras.
„Visą tą paketą vertiname ir jeigu skaičiai parodys, kad būtent ši mokestinė priemonė be kitų nemokestinių, kurias mes šiandien ir artimiausiomis dienomis pristatysime, pasiteisins, tai jinai bus įgyvendinta“, – pridūrė T. Valys.
Jis kartojo nematantis sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos bei abejoja, ar praėjusį pavasarį dviem mėnesiams įvesta lengvata pasiteisino.
„Bet šiai dienai poveikio tiek vartotojams, tiek apčiuopiamos naudos būtent iš akcizo sumažinimo kol kas nesimato“, – aiškino finansų ministras.
„Aušrietis“ Tomas Domarkas jo klausė, ar Finansų ministerija neketina „bent kažkiek sumažinti dyzelino akcizo tarifą ir jį suvienodinti bent su kaimynais lenkais“.
T. Valys anksčiau sakė, jog nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent penkias dienas neviršija daugiau nei 100 JAV dolerių. Jis, be to, žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą.
Be to, ministras paskutinį metų ketvirtį žadėjo svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad dar svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizo CO2 dedamosios didinimą atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms.
M. Sinkevičius rugpjūtį sakė, kad Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant vien dėl dedamosios degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą.
Kaip rašė BNS, premjeras šią savaitę pripažino, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsiminė apie galimybę piginti viešojo transporto – traukinių ir autobusų – bilietus.
M. Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 JAV dolerių už barelį, Vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį – tuomet du mėnesius akcizas buvo sumažintas šešiais centais.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjį teigė, kad akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Tačiau, anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
„Brent“ naftos kaina svyruoja ties 100 JAV dolerių už barelį riba jau daugiau nei dvi savaites.